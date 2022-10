Qui est Freddie Foreman ? – Le soleil

FREDDIE FORMAN était l’un des criminels les plus redoutés de Londres.

Étant l’un des principaux gangsters de la pègre, Forman était connu comme le “parrain de Londres”.

Qui est Freddie Foreman ?

Le gangster condamné Freddie Foreman – né le 5 mars 1932 – était autrefois connu comme le parrain de Londres, sa maison.

En tant que membre du gang des jumeaux Kray, The Firm, il a été lié à d’innombrables meurtres et a purgé un total de 16 ans de prison.

Foreman, né dans la pauvreté à Battersea, Londres, a commencé une vie de crime au début de la vingtaine en vendant des biens volés.

Finalement, il a commencé à gagner suffisamment pour financer un empire commercial – une série de magasins de paris, un casino et une discothèque.

Freddie Foreman ancien associé des Kray Twins lors du lancement de son autobiographie ‘Respect’

Au plus fort de sa carrière dans le crime, Freddie et sa femme Maureen vivaient dans une maison de cinq chambres et profitaient de vacances de luxe.

Leurs enfants Jamie – qui est devenu acteur dans EastEnders – Gregory et Daniella ont été scolarisés dans un pensionnat.

De quels crimes Freddie Foreman a-t-il été reconnu coupable ?

Foreman a pris sa retraite il y a plus de 30 ans, peu de temps après avoir été condamné en 1990 à neuf ans pour le braquage alors record de 7 millions de livres sterling Security Express.

Il avait été enlevé par des flics espagnols sur la Costa Del Sol et ramené en Grande-Bretagne après avoir été en fuite depuis le braquage de 1983.

Le père de trois enfants a également été reconnu coupable d’avoir aidé les jumeaux notoires à se débarrasser du corps de Jack “the Hat” McVitie.

Il a été condamné à dix ans derrière les barreaux après avoir avoué le crime dans une interview télévisée.

Quand Freddie Foreman a-t-il travaillé avec les jumeaux Kray ?

Les jumeaux Kray étaient des jumeaux identiques et les criminels les plus notoires d’East End.

Nés à Hoxton, dans l’est de Londres, le 24 octobre 1933, ils ont grandi dans l’East End où ils ont commencé à mener une vie criminelle.

Freddie Foreman a été présenté aux jumeaux Kray au début des années 60 par l’intermédiaire de leur frère aîné Charlie.

“Charlie était un grand ami à moi”, se souvient Freddie.

“Il n’arrêtait pas de dire, tu dois venir rencontrer les jumeaux.

“Je n’étais pas trop impatient – ils avaient une certaine réputation.”

Après les avoir finalement rencontrés, Foreman a noué une solide amitié avec les jumeaux.

Pendant une grande partie des années 60, Foreman et le gang des Krays, The Firm, ont régné sur les rues d’East London.

Mais l’association lucrative de Foreman avec eux a pris fin lorsque tous les trois ont été emprisonnés en relation avec le meurtre de son camarade gangster Jack “le chapeau” McVitie en 1969.

Reggie Kray a tué McVitie dans une dispute sur l’argent, et Foreman, alors qu’il était initialement accusé de meurtre, a finalement été reconnu coupable pour sa part dans l’élimination du corps et condamné à dix ans.

“Ils étaient la malédiction de ma vie”, dit-il.

“Jusqu’à ce que je rencontre ces deux-là, je n’avais aucun problème.”

Où est Freddie Foreman maintenant ?

Freddie Forman vit désormais dans une maison de repos à Londres.

À ce stade de sa vie, Freddie n’a pas beaucoup d’argent et n’a que peu de contacts avec sa famille.