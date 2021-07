Qui est Fred Zalokar et quand a-t-il disparu ?

Ce qui peut sembler être une aventure normale peut se transformer en une situation effrayante en un clin d’œil.

Fred Zalokar est porté disparu depuis qu’il a décidé de faire une randonnée dans le parc national de Yosemite.

Fred Zalokar est un coureur mondial Crédit : Parc national de Yosemite

Qui est Fred Zalokar ?

Zalokar, 61 ans, est un marathonien originaire de Reno, dans le Nevada.

Tout au long de sa vie, Zalokar avait voyagé dans 137 pays et escaladé 185 montagnes.

Au cours de sa carrière, il a remporté de nombreux prix, notamment des courses sur les sept continents.

Le Reno Gazette Journal a rapporté que Zalokar avait déménagé de San Francisco à Reno en 1984 et y était resté à cause de son amour pour les montagnes.

« Je voulais monter dans les montagnes et j’ai vraiment aimé le lac Tahoe et Reno était la plus grande population proche », leur a-t-il déclaré en 2016.

« Je pensais juste que je serais ici un petit moment pour vérifier et je suis tombé amoureux de la région. »

Zalokar a déménagé à San Francisco après avoir obtenu un diplôme en comptabilité de l’Université d’Oklahoma et y est resté deux ans avant de déménager.

Quand a-t-il disparu ?

Le parc national de Yosemite a signalé que l’homme de plein air avait disparu le dimanche 18 juillet 2021.

Zalokar aurait fait une randonnée d’une journée le samedi 17 juillet, de Happy Isles au sommet du mont Clark et empruntait un itinéraire hors piste depuis Bunnell Point.

Après ne pas être retourné dans la vallée de Yosemite comme prévu, le parc a signalé sa disparition

Coté à 6 pieds de haut et pesant 150 livres, l’aventurier aux cheveux gris et aux yeux bleus a été vu pour la dernière fois vêtu d’une merde jaune et d’un short kaki.

Fred Zalokar a été porté disparu par le parc national de Yosemite le dimanche 18 juillet 2021 Crédit : Parc national de Yosemite

Qu’est-ce que le parc national de Yosemite ?

D’abord protégé en 1864, le parc est connu pour ses cascades et ses sentiers de randonnée.

Yosemite abrite l’une des chutes d’eau les plus hautes du monde, composée de trois chutes distinctes, Upper Yosemite Fall, Lower Yosemite Fall et Yosemite Falls, qui coulent toutes ensemble et s’élèvent à 2 425 pieds.

Le parc est devenu un parc national en 1890, il y a plus de 130 ans.

Situé dans le parc central oriental de la Californie, le parc national de Yosemite est à seulement 118 miles de Reno, où réside Zalokar.

Yosemite a également fait une offre pour accueillir les Jeux olympiques d’hiver, après la construction de pistes de luge, de patinoires et de tremplins de ski dans les années 1920.

Le parc a perdu l’offre au profit de Lake Placid, New York, qui a fini par accueillir les jeux d’hiver de 1932.