Qui est Frankie Jonas ? Tout sur le plus jeune frère Jonas – Hollywood Life

Crédit d’image : MediaPunch/Shutterstock

Frankie Jonas est le plus jeune frère des Jonas Brothers.

Il a travaillé et est apparu aux côtés du groupe en grandissant.

Ses frères lui ont partagé de doux messages d’anniversaire le 28 septembre 2023.

Presque tous les millennials le savent Kévin, Joe, et Nick Jonas composent le groupe les Jonas Brothers (« B » majuscule), mais ils ne sont pas tous les frères Jonas (« b » minuscule). Bien que le trio constitue le groupe, il y a en fait un autre Jonas plus jeune, et c’est Frankie. Même s’il ne fait pas partie du groupe, il est clair qu’il est toujours incroyablement proche du reste de sa famille.

Frankie a célébré son 23e anniversaire le jeudi 28 septembre et ses frères lui ont tous écrit des hommages pour célébrer cette journée spéciale. Nick, 31 ans, a partagé une photo d’eux deux et a écrit : « Je t’aime beaucoup » sur son histoire Instagram. Joe, 34 ans, a également publié une vieille photo et a qualifié son jeune frère de « l’une des personnes les plus cool que je connaisse ». Kevin a fait un post normal pour souhaiter un joyeux anniversaire à « l’homme, le mythe, la légende ». Après l’anniversaire de Frankie, voici tout ce que vous devez savoir sur lui !

Frankie a abandonné son premier EP en juin

Même s’il ne fait pas partie du groupe avec ses frères, Frankie a son propre talent musical. Il a commencé sa carrière solo en février en sortant son premier single « Cocaine ». Il se produit sous le nom de Franklin Jonas et a sorti son premier EP de 5 chansons. Rat d’égout en juin. L’album est composé de pop-rock alternatif, montrant ses propres goûts musicaux.

Il a beaucoup travaillé avec ses frères en grandissant

Enfant, Frankie était plutôt un acteur, tandis que le groupe de son frère devenait des superstars internationales. Il a fait ses débuts en doublage dans la version anglaise du film de 2008. Ponyo. Alors que les Jonas Brothers commençaient des projets de cinéma et de télévision après leurs albums à succès, Frankie a fait des apparitions aux côtés de ses frères. Il a eu de petits rôles dans Camp Rocher 2 et leur série Disney Channel JONAS.

Il co-anime « Claim to Fame » avec Kevin

Toutes ces années plus tard, Frankie continue de travailler avec ses frères aînés sur des tonnes de projets passionnants. Il co-anime notamment la série télé-réalité Revendication de renommée avec Kévin. L’émission présente des candidats qui sont tous liés à une célébrité différente vivant dans une maison, et chacun essaie de comprendre à quelle star chaque personne est liée. Les frères ont terminé la deuxième saison fin août !

Il est sobre

Bien que Frankie semble s’amuser beaucoup avec ses nombreux projets, il a parlé ouvertement de sa lutte contre la dépression et la consommation de substances. Il a révélé avoir eu des pensées suicidaires dans le passé dans un TikTok de mars 2021. « Dès mon plus jeune âge, j’ai eu du mal à boire et à me droguer pour m’évader, parce que je détestais la vie et je ne voulais pas être ici », a-t-il déclaré. « Après de nombreuses années à essayer de me suicider accidentellement, j’en suis arrivé au point où j’allais le faire pour de vrai, et quelque chose est intervenu et ma vie a été sauvée. »

Il a révélé qu’après cette expérience, il était devenu sobre et que cela l’avait énormément aidé. «Je suis allé suivre un traitement et cela m’a sauvé. Je ne pourrais pas être plus reconnaissant d’être en vie aujourd’hui, car mon monde a changé de façon si magnifique et astronomique », a-t-il déclaré.

Il est étudiant à l’Université de Columbia

Bien que Frankie ait été très ouvert sur sa vie sur TikTok et semble ravi de partager sa propre musique avec le monde, il a d’autres intérêts, notamment l’astrophysique. Il a été révélé qu’il suivait des cours virtuels sur l’astrophysique (ainsi que sur la rédaction académique) dans le cadre d’un profil 2021 à Agitation. « J’obtiens les meilleures notes que j’ai jamais obtenues parce que c’est du vrai matériel qui m’intéresse », a-t-il déclaré au média.