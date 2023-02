Qui est Frank Catania de RHONJ ?

FRANK Catania est devenu un nom familier grâce au rôle de son ex-femme dans The Real Housewives of New Jersey.

Elle était à l’origine une invitée des première, troisième et quatrième saisons, puis a rejoint le casting principal en 2016.

Instagram

Frank et Dolores Catania avec leurs enfants[/caption]

Qui est Frank Catane ?

Frank Catania est connu comme l’ex-mari de la star de RHONJ Dolores Catania et est le père de ses enfants, Gabby et Frankie.

En dehors de RHONJ, il est connu pour sa carrière d’avocat et d’homme d’affaires.

Le natif de North Haledon, New Jersey, a commencé sa carrière après avoir obtenu son diplôme de l’Université du Delaware.

Frank est également un père de famille et on le voit souvent publier des articles sur ses enfants sur les réseaux sociaux.

“Je suis l’homme le plus béni du monde. J’ai eu la chance d’avoir les deux enfants les plus incroyables qu’un parent puisse avoir [have] imaginé », a-t-il légendé un post Instagram touchant sur les diplômes de ses enfants.

“Cette année [Gabby] diplômée de l’école vétérinaire et le Dr Gabrielle Catania est maintenant vétérinaire en exercice. Cette année également, [Frankie] est diplômé de l’Université du Sacré-Cœur summa cum laude et a commencé son travail de rêve.

“Gabby et Frankie sont devenus ce qu’ils ont toujours voulu respectivement depuis le début et les mots ne peuvent exprimer à quel point @dolorescatania et moi sommes fiers d’eux deux.

“Il n’y a pas de plus grand sentiment en tant que parent que de voir vos enfants réaliser leurs rêves et de ressentir la satisfaction qu’en tant que parent, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour les aider à y parvenir.”

Quelle est la valeur nette de Frank Catania ?

Grâce à la carrière réussie de Frank dans le monde des affaires, il a pu amasser une fortune au fil des ans.

Bien que sa valeur nette exacte ne soit pas claire, elle se situerait entre 2 et 4 millions de dollars.

Cette estimation provient de ses revenus en tant qu’avocat et homme d’affaires ainsi que d’autres entreprises commerciales.

Instagram



Frank et Dolores se sont séparés après avoir eu deux enfants[/caption]

Frank Catania est-il marié ?

Après la fin du mariage de Frank et Dolores, il a commencé à sortir avec Brittany Mattessich.

Bien que peu d’informations soient connues sur la vie de Brittany, elle est une “amie de toujours” de la nouvelle venue de RHONJ, Rachel Fuda.

Rachel et Brittany se sont rencontrées “au gymnase il y a plus de 10 ans maintenant” et sont maintenant considérées comme une “amie pour la vie”, selon Bravo.

“Quoi qu’il arrive, nous revenons toujours l’un à l’autre et je l’aime”, a déclaré Rachel à propos de leur amitié.

Dolores a également évolué et sort maintenant avec l’électricien new-yorkais Paul ‘Paulie’ Connell.