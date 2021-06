PROGRESSIVE propose une assurance habitation et automobile aux Américains, et son prix abordable et ses publicités en font une entreprise populaire.

L’une des stars des publicités est une femme qui ne s’appelle que « Flo ».

Qui est Flo de Progressive ?

Croyez-le ou non, Flo n’est pas une vraie personne – c’est un personnage joué par une actrice nommée Stephanie Courtney.

Flo a été créé par le rédacteur John Park et le directeur artistique Steve Reepmeyer de l’agence de publicité Arnold Worldwide à Boston.

Flo a un australien homologue nommé Kitty, qui est joué par l’actrice australienne Holly Austin.

Les co-stars de Flo dans les publicités progressistes incluent Jamie, qui est joué par l’acteur Jim Cashman, et Mara, jouée par Natalie Palamides.

Elle a travaillé avec le groupe de comédie The Groundlings

Qui est Stéphanie Courtney ?

Né en nord de l’État de New York, Stephanie Courtney est une comédienne qui faisait partie du groupe The Groundlings.

Elle a également joué dans plusieurs films et émissions de télévision.

Le rôle le plus connu de Courtney était celui d’Essie Karp dans Les Goldberg.

Courtney a dit qu’elle savait qu’elle avait toujours voulu être actrice.

Stephanie Courtney est méconnaissable dans The Goldbergs

« Je n’ai jamais été torturée pour savoir si je voulais devenir actrice. Il n’y avait jamais d’autre option dans mon esprit », a-t-elle déclaré.

Sa sœur, Jennifer, est également actrice.

Jennifer Courtney est apparue dans des émissions telles que Dexter et Law & Order.





Stephanie Courtney est mariée au directeur d’éclairage américain Scott Kolanach, qui est populaire pour avoir réalisé le film The Groundlings.

Le couple s’est rencontré alors qu’elle travaillait avec The Groundlings dans Los Angeles.

Ils se sont mariés en 2008 et sont toujours mariés à ce jour.