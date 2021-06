Qui est Fleur East et quand était-elle sur X Factor ?

FLEUR EAST est arrivée deuxième derrière Ben Haenow dans la finale de The X Factor en 2014, cependant, elle a atteint le I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! demi-finale 2018.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur la chanteuse…

Que fait Fleur East depuis The X Factor ?

Bien qu’il n’ait pas remporté The X Factor, Fleur a signé avec le label Syco de Simon Cowell en 2015.

Peu de temps après, elle a sorti son premier album, avec son single Sax atteignant la troisième place des charts britanniques.

La même année, elle annonce qu’elle collabore avec la marque de mode Lipsy London.

En 2017, elle s’est séparée de Syco et a depuis signé avec Hunter Corp Records.

Fleur présente Hits Radio aux côtés de James Barr et Greg Burns depuis juillet 2019.

Quand était Fleur East sur The X Factor?

Fleur a auditionné pour la première fois pour le spectacle de talents à succès dans le cadre du groupe de filles Addictiv Ladies en 2005.

Simon Cowell a encadré le groupe pendant la deuxième série du programme, mais ils ont été éliminés la première semaine après avoir atterri dans les deux derniers aux côtés de Chico.

Elle est revenue à l’émission à succès pour la onzième série en 2014 en tant qu’acte solo.

Fleur a ceinturé la personne ordinaire de John Legend pour son audition et a reçu trois oui.

Elle a atteint la finale de la compétition où elle a terminé deuxième, perdant contre Ben Haenow, mais a toujours été signée par le label Syco de Simon Cowell.

Fleur East est-elle mariée ?

Oui! Fleur a épousé Marcel Badiane-Robin au Maroc, avec les montagnes de l’Atlas en toile de fond.

Le couple était ensemble depuis neuf ans avant de se marier le 8 juin 2019.

Les invités à la somptueuse cérémonie comprenaient Harry et Sandra Redknapp, Vas J Morgan et AJ Odudu.

« C’était le plus beau jour de ma vie, rempli de tant d’amour. Un rêve », a déclaré la chanteuse à Hello Magazine.

« Je suis juste ravie d’appeler Marcel mon mari. Notre mariage était parfait. Le temps était magnifique, le ciel était si dégagé, chaque invité était investi dans la journée et tous s’entendaient bien.

Quand était Fleur East sur I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!?

Le Londonien est apparu dans la série 2018 de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!

Elle a atteint la finale de l’émission de téléréalité ITV mais a été renversée par Harry Redknapp.

Avant son apparition, elle a déclaré : « C’est de ne pas savoir à quoi vous allez devoir faire face que je redoute le plus.

« J’ai peur de tout ce que tu as là-dedans et j’ai peur de toutes les épreuves! »

Elle a ajouté : « Toute épreuve que vous affrontez là-bas, vous n’en avez pas été confrontée dans la vraie vie. Je ne peux pas imaginer ce que ce sera.

Cependant, elle a été un succès auprès des téléspectateurs et a atteint les demi-finales grâce à sa personnalité optimiste, son amitié avec Harry Redknapp et son chant constant.

Quelles chansons Fleur East a-t-elle sorties ? Le premier single de Fleur, Sax, de son premier album, Love, Sax and Flashbacks, a atteint le numéro 3 dans les charts britanniques. Son morceau More and More est sorti en 2015 et elle l’a interprété aux National Television Awards en 2016. Fleur a sorti son single de retour Favorite Thing le 4 janvier. La chanteuse s’est séparée du label Syco de l’ancien mentor Simon Cowell en 2018 – qui a produit son hit n ° 3 Sax – puis a signé avec Hunter Corp Records.