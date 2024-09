Qui est Finn Cole, le nouveau petit ami présumé de Florence Pugh ?

Photo : Emma McIntyre/Getty Images

Florence Pugh sort avec quelqu’un d’autre. Après trois ans avec Zach Braff et une brève relation avec un certain Charlie Gooch, l’actrice s’est retrouvée dans une nouvelle relation. Pugh est en couverture du magazine britannique Vogue‘s Numéro d’octobre et elle s’est ouverte un peu sur son nouvel homme.

« Nous sommes en train de comprendre ce que nous sommes réellement », a déclaré Pugh au magazine. « Et je pense que pour la première fois, je ne me laisse pas aller à des montagnes russes. Je me permets de prendre le temps de laisser quelque chose évoluer et de le laisser devenir complètement réel dans son essence, au lieu de me précipiter dans cette direction. »

Clairement séduite, Pugh a également parlé poétiquement d’amour. « OK, donc quelque chose qui me touche, c’est que je crois que si la magie est réelle, alors c’est de tomber amoureux », a-t-elle déclaré. « Et je suis quelqu’un qui aime tomber amoureux. J’aime prendre soin des gens. J’aime prendre soin des gens. J’aime le sentiment d’avoir quelqu’un à mes côtés. J’aime savoir que quelqu’un pense à moi et que quelqu’un prend soin de moi de la même manière que je pense à prendre soin d’eux. »

Alors qui est l’homme qui prend soin de Pugh de la même manière qu’elle prend soin de lui ? Elle n’a pas donné de noms, mais la presse britannique est au courant.

Plus tôt ce mois-ci, Le soleil a rapporté que Pugh a été vu en train de devenir « plutôt confortable » avec l’acteur Finn Cole à l’after-party de la première londonienne de Netflix Le couple parfaitUne source a déclaré au tabloïd : « Florence et Finn semblaient être très ensemble et ils passaient un bon moment. »

Selon le Courrier quotidienle couple s’est faufilé hors de la fête ensemble et est parti dans la même voiture. Ils ont également fait quelques recherches et ont découvert que Pugh avait aimé chacun des posts Instagram de Cole de cette année. Dieu merci, quelqu’un fait encore du journalisme d’investigation.

DeuxMoi a également reçu quelques informations sur le couple, une personne ayant écrit pour dire : « Elle le regardait dans les yeux [and] « Elle avait l’air très amoureuse. » Si vous avez besoin de plus de preuves, Pugh et Cole sont allés ensemble au festival de Glastonbury pendant l’été, où elle portait un chapeau funky.

Finn Cole et Florence Pugh à Glastonbury la semaine dernière. pic.twitter.com/2D2pGFLeUR — Finn et Joe Cole (@colebrothers_) 6 juillet 2024

Alors qui est ce type ? Eh bien, c’est aussi un acteur. Il est surtout connu pour ses rôles dans Peaky Blinders et Le règne animal — tu pourrais probablement demander à ton petit ami de lui parler. Il a 28 ans et est anglais, et en 2016, il a dit Magazine d’interview« J’ai toujours été intéressé par les sports nautiques, les activités aquatiques et l’ingénierie. J’ai toujours été doué pour réparer des choses quand j’étais plus jeune. Je voulais travailler sur des bateaux. » Nous ne savons peut-être pas grand-chose de ce gars, mais nous savons qu’il est bricoleur ! Que demander de plus ?