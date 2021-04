FEVEN Kay a été retrouvée évanouie et nue dans sa voiture par la police métropolitaine le mois dernier.

La journaliste de FOX 5 Las Vegas a finalement reconnu sa disparition de son créneau quotidien à l’antenne après avoir commencé à en prendre note.

Feven Kay compte 18,2k abonnés sur Instagram. Crédit: Youtube / KVVU

Qui est Feven Kay?

Kay a travaillé comme présentatrice et journaliste à Fox 5 Las Vegas tôt le matin en semaine. Elle est à la station depuis 2018.

Auparavant, elle a travaillé chez KTLA à Los Angeles en tant que rédactrice en chef de mission et en tant que présentatrice de week-end et journaliste multimédia chez KERO ABC à Bakersfield, en Californie.

Elle a étudié le journalisme à la California State University, Northridge de 2010 à 2013.

Elle a effectué un stage à la rédaction de TMZ en 2012.

Son nom légal est Feven Kiflegiorgis mais elle passe par Feven Kay professionnellement.

Kay est originaire d’Afrique de l’Est mais a grandi en Californie.

Pourquoi Feven Kay a-t-il été arrêté?

Elle a été retrouvée nue et endormie sur le siège conducteur de son Audi vers 7h30 le 20 mars.

Kay a dit à la police qu’elle ne se souvenait pas comment elle était arrivée là où elle avait été retrouvée.

Les agents ont déclaré avoir senti de l’alcool sur elle, mais elle a refusé de se soumettre à un test d’alcoolémie.

Kay n’est plus en ondes depuis son arrestation.

Elle a été accusée de conduite imprudente au mépris de la sécurité d’une personne ou d’une propriété dans l’incident et a été condamnée à payer une amende de 1 000 $ et à fréquenter une école de conduite.

L’accusation a finalement été réduite à un délit de conduite imprudente.

Qu’a dit Feven Kay à propos de son arrestation?

Kay a décrit l’incident comme une «affaire privée», mais a ressenti le besoin de s’attaquer au scandale.

Elle a fait une déclaration diffusée sur FOX 5 disant: «Le mois dernier, j’ai été arrêtée par Metro pour conduite sous l’influence. Au moment de l’arrestation, j’étais seul à l’intérieur d’un véhicule de stationnement dans un quartier de Las Vegas.

«Au fur et à mesure que j’avance, je veux que vous sachiez que j’ai appris de cela et que je continuerai d’apprendre et je vous remercie sincèrement pour votre soutien.»