Qui est Fernando Villavicencio, le candidat présidentiel assassiné de l’Équateur ?

Villavicencio était un critique fréquent de l’administration du président Rafael Correa. En 2013, son domicile a été perquisitionné et il a été condamné à 18 mois de prison pour diffamation contre le président l’année suivante. Il a fui vers le territoire indigène à l’intérieur de l’Équateur et a ensuite obtenu l’asile politique au Pérou voisin. Il est retourné dans son pays d’origine en septembre 2017, après le départ de Correa.

Un tireur présumé a été abattu et détenu par les autorités sur les lieux et est décédé en garde à vue, selon le bureau.

Le 31 juillet, il a déclaré aux journalistes que lui et son équipe de campagne avaient reçu une menace sérieuse de la part du chef d’un groupe lié au cartel mexicain de Sinaloa et, faisant référence au chef du crime détenu José Adolfo Macías par son alias, « Fito », a déclaré : » Si je continue à me référer à lui et à sa structure, ils m’attaqueront ou tenteront de me tuer.