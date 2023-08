Qui est Felicia Canon ? Apprenez à connaître le favori de la saison 25 de « Big Brother » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : CBS

Félicia est une Grand frère concurrent de la saison 25.

Félicia est mariée.

Félicia Canon est déjà l’un des plus mémorables Grand frère saison 25 invités. Elle est la candidate la plus âgée de la saison à 63 ans, mais c’est une force avec laquelle il faut compter. Demandez simplement à ces packs de micros.

Felicia a les yeux rivés sur le grand prix de 750 000 $ et elle a les connaissances nécessaires pour aller jusqu’au bout. Apprenez à connaître Felicia à l’intérieur et à l’extérieur du Grand frère maison avec nos 5 faits clés ci-dessous :

Felicia a un faible pour ses packs de micros.

Felicia a été une émeute à regarder sur le Grand frère flux en direct. Moins d’une semaine complète à l’intérieur du Grand frère maison, Felicia en est déjà à son cinquième pack de microphones. Elle a accidentellement laissé tomber son pack de microphones dans les toilettes plus d’une fois !

Felicia a sympathisé avec Cirie Fields.

Félicia et Survivant légende Champs de Cirie sont devenus des amis proches et des alliés à l’intérieur du Grand frère maison. En prenant quelques rayons dehors, Cirie et Felicia reconnu qu’ils pouvaient se voir aller jusqu’à la finale ensemble. Ils se sont même imaginés assis dans les 2 dernières chaises.

Felicia est actuellement agent immobilier.

Felicia a commencé à vendre des biens immobiliers dans la région d’Atlanta il y a 3 ans, alors qu’elle avait 60 ans. Felicia refuse de laisser le vieillissement la ralentir. Elle a obtenu un baccalauréat à 45 ans et une maîtrise à 55 ans. Felicia vit à Kennesaw, en Géorgie.

Felicia était dans l’Armée de l’Air.

Ne sous-estimez pas Félicia. « Je suis entrée dans l’Air Force à 22 ans », a révélé Felicia dans son introduction. « Même si j’étais petit et minuscule, j’avais une grande présence et une grande voix. Et j’étais dangereux, et j’étais bon. J’étais comme un John Wayne. Ils m’appelaient Jane Wayne. Elle a pris sa retraite en 2002.

Felicia est heureusement mariée.

Félicia est mariée à Dwayne Canon. Ils ont ensemble un fils de 24 ans nommé Ja’ir. Felicia a révélé le Grand frère qu’elle et Dwayne ont regardé Grand frère depuis sa création en 2000. « Nous sommes devenus des superfans », a-t-elle admis.

