Qui est Fawn dans The Masked Singer ? Les théories des fans expliquées

CHAQUE année, The Masked Singer fait vibrer les fans avec ses actes étranges et merveilleux, espérant tous être le dernier masque debout.

L’émission de talents à succès ITV apporte avec elle Fawn, qui rejoint les 12 autres chanteurs masqués dans l’espoir d’être couronnés champions.

Le mystérieux faon est vu ici avec la juge Rita Ora

Qui est Fawn dans The Masked Singer ?

Fawn, qui espère rejoindre le club exclusif des gagnants de The Masked Singer, montera sur scène pour chanter déguisé et impressionner le panel et les téléspectateurs.

Avec ses grands yeux de biche et sa tenue racée, ce cerf est une force avec laquelle il faut compter.

Son costume la voit vêtue d’une petite veste marron foncé et de leggings marron clair ; à la fois avec des taches blanches sur eux.

Le masque mignon est un cerf brun avec des yeux brun foncé et un arc brun clair avec des taches blanches.

C’est aux juges d’essayer de deviner qui est vraiment Fawn.

Jonathan Ross, Mo Gilligan, Rita Ora et Davina McCall sont tous de retour dans le jury.

Joel Dommett est également revenu en tant que présentateur de l’émission.

Qu’ont dit les fans de The Masked Singer à propos de Fawn ?

Comme Fawn n’a pas encore concouru, son identité reste un mystère total pour l’instant.

Cependant, lorsque les concurrents ont été annoncés pour la première fois, de nombreux téléspectateurs ont déclaré que le cerf était leur favori pour gagner en se basant uniquement sur le costume.

Un fan a tweeté: «Je parie que Fawn gagne.

Alors qu’un autre a déclaré: “Fawn et Otter sont mes deux favoris jusqu’à présent.”

Celui-ci a dit: “Fawn a l’air d’être déjà une gagnante!”

Qui a déjà quitté The Masked Singer ?

Les fans étaient ravis lorsque The Masked Singer a débuté le jour de l’An.

Voici qui a quitté la série jusqu’à présent:

Semaine un – Ghost a été démasqué en tant que Chris Kamara.

Comment puis-je regarder The Masked Singer?

La saison 4 de The Masked Singer est diffusée le samedi soir à 19 h sur ITV

La série durera huit semaines et devrait se terminer le 18 février 2023.

Les épisodes sont disponibles pour être regardés sur ITVX après leur diffusion

Jusqu’à présent, tous les gagnants étaient des femmes.

Nicola Roberts a été la première à remporter le titre de Queen Bee.

Joss Stone a remporté la deuxième série en tant que Sausage, avant que Natalie Imbruglia ne triomphe en tant que Panda.