Qui est ‘Fat Leonard’ ? Un fugitif au centre d’une affaire de corruption dans la marine américaine arrêté au Venezuela

Un entrepreneur de la défense malaisien surnommé “Fat Leonard” qui a orchestré l’un des plus grands scandales de corruption de l’histoire militaire américaine a été arrêté au Venezuela après avoir fui avant sa condamnation, ont annoncé mercredi les autorités.

La recherche internationale de Leonard Glenn Francis, 57 ans, s’est terminée par son arrestation par les autorités vénézuéliennes mardi matin à l’aéroport de Caracas alors qu’il s’apprêtait à embarquer dans un avion pour un autre pays, a indiqué le US Marshals Service.

Voici quelques détails sur le cas remarquable de Francis et son évasion quelques jours avant sa condamnation.

Qui est-il?

Francis a construit une entreprise massive, remplissant en grande partie des contrats d’approvisionnement militaires américains par l’intermédiaire de sa société de services navals basée à Singapour, Glenn Defence Marine Asia Ltd.

Après que des incohérences financières ont commencé à être détectées par certains responsables de la marine américaine en 2010, une enquête s’est ensuivie. Francis a été attiré à une réunion dans un hôtel de San Diego trois ans plus tard et arrêté, cinq autres employés de son entreprise étant également inculpés.

Les procureurs ont déclaré que la société avait surfacturé la marine d’au moins 35 millions de dollars américains. Il a plaidé coupable en 2015 d’avoir offert des services de prostitution, des hôtels de luxe, des cigares, des repas gastronomiques et plus de 500 000 $ US de pots-de-vin à des officiers de la marine et à d’autres.

Gagner son surnom en raison de sa stature – six pieds trois pouces, on pense qu’il pèse bien plus de 300 livres -— Francis a participé à Fat Leonard, un podcast de Project Brazen publié l’année dernière.

Francis se vantait souvent de raconter ses exploits au journaliste Tom Wright dans le podcast, mais il a dit qu’il se sentait “trahi” sur la façon dont son cas s’était déroulé.

“J’ai été une personne loyale, un entrepreneur, un entrepreneur de la défense, et j’ai beaucoup fait au cours des 30 dernières années”, a-t-il déclaré. “Soutenir des centaines, voire des milliers de navires, des centaines de milliers de marins et de marines dans toutes sortes d’endroits. Je n’ai jamais fait de mal aux États-Unis. C’était juste une question financière.”

Des détails salaces embarrassent le Pentagone

L’affaire a été un énorme œil au beurre noir pour l’armée américaine, mettant en évidence la corruption dans les rangs et soulevant des problèmes de sécurité compte tenu des informations dont Francis était au courant.

Des officiers de la marine ont fourni à Francis des informations classifiées qui l’ont aidé à battre ses concurrents et, dans certains cas, des commandants ont dirigé des navires vers des ports du Pacifique où sa société pouvait facturer de faux tarifs et frais, ont déclaré les procureurs.

Un avocat fédéral américain l’a qualifié en 2017 de “vol et de trahison de la marine américaine dans des proportions épiques”.

Les détails des supplications de François et de sa conversation avec la marine ne rendaient pas la lecture ennuyeuse.

Les avocats adjoints américains Mark Pletcher, à gauche, et Robert Huie, à droite, discutent le 15 janvier 2015, devant le palais de justice fédéral de San Diego, du plaidoyer de culpabilité de Francis pour corruption. Des dizaines d’officiers de la marine américaine ont été condamnés pour diverses accusations à la suite du soi-disant scandale Fat Leonard. (Lenny Ignelzi/Associated Press)

Un repas lors d’une escale à Hong Kong en 2006 a coûté 20 435 $ US. Un dîner lors d’une escale à Singapour cette année-là comprenait du foie gras, de la soupe de queue de bœuf, du cognac qui coûtait environ 2 000 $ US la bouteille et des cigares à 2 000 $ US la boîte.

Et puis il y a eu une escale aux Philippines en 2007 qui comprenait des allégations d’escapades sauvages impliquant des officiers de marine et plusieurs prostituées dans un hôtel de Manille. Francis possédait également un navire britannique désaffecté qui était souvent utilisé comme bateau de fête pour divertir les hauts responsables de la marine américaine, ont appris les tribunaux.

Le confinement à domicile remis en cause

Le fait qu’il s’est échappé et les circonstances qui l’entourent ont aggravé les choses, mais cette fois pour le US Marshals Service et les autorités fédérales.

Avec l’aide de Francis, les procureurs avaient obtenu la condamnation de 33 des 34 accusés, dont plus de deux douzaines d’officiers de la marine. Francis risquait 25 ans de prison et devait être condamné le 22 septembre.

Pendant sa détention, il a été hospitalisé et traité pour un cancer du rein et d’autres problèmes médicaux, subissant des procédures non précisées, selon les transcriptions du tribunal.

Il a été placé dans ce qu’on appelle un congé médical. Il y a quatre ans, la juge du tribunal de district américain Janis Sammartino craignait que Francis ne s’enfuie et elle a soutenu à plusieurs reprises qu’il ne pouvait rester en résidence surveillée que si des agents de sécurité privés étaient sur place 24 heures sur 24, selon une transcription d’une audience à huis clos. en février 2018 qui a été descellé en janvier de cette année.

Elle a soulevé des préoccupations similaires lors d’une autre audience le 17 décembre 2020, après avoir reçu un rapport selon lequel la maison a été laissée sans que personne ne la garde pendant près de trois heures. Le garde a déclaré qu’il avait fait une longue pause déjeuner, selon une transcription du tribunal.

Le juge a également été surpris d’apprendre lors d’une audience à huis clos que les trois enfants de Francis et sa mère vivaient dans la résidence principale de la propriété où il séjournait.

Comment s’est-il échappé ?

Le département de police de San Diego a reçu un appel le 4 septembre. Après avoir trouvé la maison vide, la police a contacté les US Pre-Trial Services, l’agence fédérale chargée de son confinement, qui a alors appelé le US Marshals Service.

Un porte-parole des maréchaux américains a déclaré que les agents de l’agence n’avaient trouvé aucun membre du personnel de sécurité à la maison lorsqu’ils sont arrivés à la maison, ce qui a été estimé à environ sept heures après que Francis ait retiré son moniteur de cheville avec de lourds ciseaux. L’appareil a été retrouvé au domicile.

“C’est le risque qui est pris lorsque les accusés sont sous surveillance GPS, vous savez”, a déclaré à l’Associated Press Omar Castillo, sous-maréchal de supervision américain. “Ils ne coupent pas tous leurs bracelets GPS, mais cela peut arriver.”

Des voisins ont rapporté avoir vu des camions U-Haul aller et venir de la maison un ou deux jours avant l’évasion.

Que s’est-il passé ensuite

On craignait que François, avec sa richesse et ses relations, ne se retrouve en Asie.

Mais sa maison se trouve à environ 40 minutes de route de la frontière mexicaine, où les véhicules affluent vers Tijuana et ne sont arrêtés qu’au hasard.

Alors que les États-Unis et le Venezuela ne sont pas des alliés, Francis a été détenu mercredi au principal aéroport international du pays en vertu d’une notification rouge demandée par les États-Unis pour des crimes de corruption et de pots-de-vin, a déclaré le chef d’Interpol au Venezuela dans un communiqué publié sur Instagram.

Il est arrivé au Venezuela en provenance du Mexique, avec une escale à Cuba, et prévoyait de continuer vers la Russie, selon le communiqué d’Interpol. Les autorités vont maintenant engager sa procédure d’extradition, a-t-il ajouté.