Qui est Farrah Abraham ? Ancienne star de Teen Mom – The Sun

L’ANCIENNE star de Teen Mom Farrah Abraham n’a jamais été loin des yeux du public.

Les gros titres scandaleux vont de l’affirmation selon laquelle elle envoie son propre caca dans un bocal à ses abonnés à laisser sa fille de douze ans se faire de faux ongles – voici ce que nous savons d’elle.

Farrah Abraham a trouvé la gloire sur Teen Mom Crédit : Getty

Qui est Farrah Abraham ?

Farrah Abraham est une star de télé-réalité, chanteuse, écrivaine et entrepreneure de Council Bluffs, Iowa.

Farrah a découvert qu’elle était enceinte à l’âge de 16 ans.

Elle partage une fille, Sophia Laurent Abraham, avec son défunt petit ami Derek Underwood.

Sa renommée est venue en 2009 lorsqu’elle a joué dans 16 ans et enceinte, avant de jouer dans Teen Mom.

Son premier album intitulé My Teenage Dream Ended était également le nom de son premier livre qui figurait sur la liste des best-sellers du New York Times.

Farrah a également eu une carrière de courte durée dans l’industrie du divertissement pour adultes pour laquelle elle aurait gagné 1 million de dollars.

Elle aurait une valeur totale comprise entre 3 et 4 millions de dollars.

Quand était Farrah sur Teen Mom?

La mère adolescente, aujourd’hui âgée de 31 ans, a été choisie pour la série dérivée Teen Mom en décembre 2009.

Teen Mom a suivi Farrah et d’autres stars de 16 ans et enceintes Catelynn Lowell, Maci Bookout et Amber Portwood.

Tout au long de l’émission dérivée, la relation entre Farrah et sa mère Debra Danielson est devenue difficile.

Sa mère a ensuite été accusée d’agression devant un tribunal de l’Iowa pour avoir frappé Farrah en janvier 2010.

Farrah a suivi une thérapie pour travailler sur sa relation avec sa famille.

Elle a également évoqué ses émotions concernant la mort de son ex-petit ami et père de Sophia, Derek Underwood.

Derek est mort dans un accident de voiture en 2008, un mois avant la naissance de Sophia.

Le 28 décembre de cette année-là, il aurait perdu le contrôle de sa voiture alors qu’il conduisait.

De plus, Farrah a continué à apparaître dans la série, rebaptisée Teen Mom OG, jusqu’à la saison sept, qui s’est terminée en avril 2018.

À quelles autres émissions de télévision a-t-elle participé?

Farrah a bâti son succès sur ses apparitions dans des émissions de téléréalité comme Teen Mom.

Elle est également apparue sur Couples Therapy en 2014, Celebrity Big Brother 16 en 2015, Marriage Boot Camp: Reality Stars en 2017 et Single AF en 2017.

En 2019, elle est apparue dans l’émission de téléréalité MTV Ex On The Beach, où elle était membre de la distribution pour la deuxième saison.

En 2020, Abraham a déclaré à In Touch qu’elle serait prête à retourner chez Teen Mom deux ans après sa sortie.

Elle a dit qu’elle serait “ouverte” à retrouver l’ancienne co-star Catelynn, Maci et Amber après leurs retombées.

Alors qu’elle se sentait auparavant comme une “paria” dans la série, Farrah a déclaré qu’elle retrouverait ses anciens camarades de casting à condition qu’ils ne ressuscitent pas de vieux drames.

Elle a déclaré à In Touch : “Je pense que les conversations entre adultes seraient incroyables.

“Je veux dire, je serais même ouvert à organiser une émission spéciale pour Teen Mom, vous savez, et à avoir toutes ces conversations avec tout le monde.”

Farrah est revenue à la franchise Teen Mom fin 2021, rejoignant Family Reunion.

Mais son temps sur la truie a été de courte durée car elle a démissionné en février 2022.

Que fait Farrah maintenant ?

Farrah a commencé des partenariats avec certaines marques de vêtements, dont elle a fait la publicité sur son compte de médias sociaux.

Elle a semblé travailler avec la marque de vêtements Pretty Little Thing en 2019.

Elle a enfilé plusieurs tenues à imprimé léopard sur Instagram avec le hashtag #prettylittlething.

Farrah est aussi une entrepreneure.

Le Maman adolescente OG membre a lancé une ligne de masques faciaux au milieu de la coronavirus pandémie.

Le 31 ans maman d’un enfant est allée sur Instagram pour promouvoir sa nouvelle gamme d’équipements de protection individuelle.

La star s’est également inscrite à un diplôme de premier cycle à l’Université de Harvard.

Cependant, plus tard, elle a décrit l’école comme “pathétique” et “abusive sur le plan éducatif envers les élèves”.