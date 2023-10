BIG Brother est de retour avec une multitude de nouveaux camarades.

L’une d’elles est Farida – mais qui est-elle ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Qui est Farida, camarade de casting de Big Brother ?

Farida, 50 ans, est une maquilleuse de Wolverhampton.

Farida a déjà parlé de son travail au Sun, expliquant l’année dernière comment elle a créé son entreprise par l’intermédiaire du Princes’ Trust il y a deux décennies, date à laquelle elle a rencontré pour la première fois celui qui était alors prince de Galles.

Elle a déclaré : « J’ai créé mon entreprise via The Princes’ Trust il y a 22 ans et j’ai même appliqué du henné sur le roi Charles, lorsqu’il était prince de Galles.

« Je maquille les voyageurs partout où ils veulent.

« Parfois, nous serons dans un hôtel, d’autres fois, dans un parking ou dans un camping. »

Outre sa carrière de maquilleuse, le passé télévisuel de Farida a également été révélé.

Elle a déjà fait une apparition remarquée sur la boîte puisqu’elle a participé à un épisode de Blankety Blank.

Avant de se lancer dans l’expérience sociale très attendue, Farida a révélé qu’elle souhaitait participer à Big Brother pour montrer aux téléspectateurs que les femmes musulmanes ne sont pas réprimées.

Elle a déclaré : « Je suis très fière de qui je suis et j’ai l’impression que les femmes asiatiques et la culture asiatique sont sous-représentées à la télévision.

« Beaucoup de gens pensent que porter un foulard peut empêcher d’avoir des opportunités, alors que pour moi, c’est complètement le contraire.

« Je l’accepte avec confiance et cela m’a en fait donné beaucoup d’opportunités. Je veux que les gens sachent que nous, musulmans, ne sommes vraiment pas réprimés. Je suis loin d’être réprimé – j’étais représentant de vacances !

Qui fait partie du casting de Big Brother 2023 ?

Aux côtés de Farida, 15 nouveaux colocataires ont également été présentés lors du spectacle de lancement emblématique.

Parmi les autres concurrents figurent :

Chanelle, 29 ans – thérapeute dentaire de Llanelli

Dylan, 39 ans – DJ de Coventry

Zak, 28 ans – mannequin de Manchester

Henry 25 – écrivain culinaire des Cotswolds

Hallie, 18 ans – animatrice jeunesse de Londres

Jenkin, 25 ans – barman de Bridgend

Jordan 25 – avocat de Scunthorpe

Matty, 24 ans – médecin de l’île de Man

Noky, 26 ans – banquier de Derby

Kerry, 40 ans – responsable du NHS d’Essex

Olivia, 23 ans – danseuse de Glasgow

Yinrun, 25 ans – agent de support client de Harrogate

Paul, 23 ans – agent de sécurité de Liverpool

Tom, 21 ans – boucher du Somerset

Trish, 33 ans – maman à temps plein de Luton

Quand commence Big Brother ?

Big Brother est revenu sur les écrans le dimanche 8 octobre 2023 – pour la première fois en cinq ans.

Les hôtes AJ Odudu et Will Best ont dirigé l’extravagance de lancement qui a été diffusée sur ITV.

Le reste de la série sera disponible tous les soirs à 21 heures sur ITV2 et ITVX – l’émission ne sera pas diffusée le samedi.

Les hôtes Will et AJ présenteront également une nouvelle série dérivée quotidienne intitulée Big Brother: Late and Live qui sera diffusée directement après l’émission principale à 22 heures.