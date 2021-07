NIKOLE Hannah-Jones est une journaliste d’investigation lauréate du prix Pulitzer du New York Times.

Hannah-Jones est connue pour son travail sur The 1619 Project, un aperçu de l’héritage de l’esclavage aux États-Unis.

Nikole Hannah-Jones et son mari Faraji Crédit : Twitter

Qui est Faraji Hannah-Jones, le mari de Nikole Hannah-Jones ?

Le journaliste d’investigation de 45 ans est marié à Faraji Hannah-Jones.

Le couple vit dans le quartier Bedford-Stuyvesant de Brooklyn avec leur fille, Najya.

Faraji vient d’une famille de vétérans militaires. Son père a servi dans l’armée pendant 23 ans, tandis que son grand-père a été dans l’armée pendant plus de 30 ans.

Faraji est un spécialiste de la technologie et un parent activiste qui s’organise autour des questions d’intégration scolaire.

Faraji est un spécialiste de la technologie et un parent activiste qui s’organise autour des questions d’intégration scolaire Crédit : Twitter

Selon le LinkedIn de Faraji, il travaille avec l’ACLU depuis avril 2020 en tant que technicien de support informatique.

Ses travaux antérieurs incluent des sociétés telles que 1619 Enterprises, The Audacity Firm et LF Distribution Holding.

La biographie sur son site Web indique qu’il «travaille dans l’industrie informatique depuis 18 ans et siège à son conseil consultatif des parents».

Interrogé par NYU sur ce qui le rend heureux d’être impliqué dans l’intégration scolaire, il a déclaré: « Se connecter et créer des alliances avec des personnes qui apprécient nos enfants dans la communauté noire et brune me rend heureux. »

Nikole Hannah-Jones a-t-elle rejeté l’offre de titularisation de l’UNC ?

Le 6 juillet, Hannah-Jones a annoncé qu’elle avait décidé de rejeter une offre pour devenir présidente du département de journalisme de l’Université de Caroline du Nord et qu’elle occuperait un poste similaire à l’Université Howard.

La décision fait suite à une controverse massive à l’école de Caroline du Nord, qui n’offrait initialement pas la titularisation à Hannah-Jones.

« C’est une décision très difficile, pas celle que je voulais prendre », a-t-elle déclaré à Gayle King sur CBS This Morning.

Le 6 juillet, Nikole Hannah-Jones a annoncé qu’elle acceptait un poste à l’Université Howard et rejetait une offre de l’UNC Crédit : AP

Hannah-Jones a déclaré qu’elle sera la première chaire Knight en course et reportage à Howard, une université historiquement noire à Washington DC.

La semaine dernière, les administrateurs de l’Université de Caroline du Nord-Chapel Hill ont voté pour approuver le mandat du journaliste du New York Times Magazine après une large réaction contre leur décision initiale.

La décision de nier son mandat est intervenue après que des groupes conservateurs se soient plaints de son implication dans la création du projet 1619 du Times.

« Le résultat d’aujourd’hui et les actions du mois dernier ne concernent pas que moi », a déclaré Hannah-Jones lorsque l’UNC a approuvé son mandat.

« Ce combat vise à garantir la liberté journalistique et académique des écrivains, chercheurs, enseignants et étudiants noirs.

Hannah-Jones a annoncé sa décision avec Gayle King sur CBS This Morning le 6 juillet Crédit : Getty

« Nous devons veiller à ce que notre travail soit protégé et puisse se dérouler sans risque de répercussions, et nous n’en sommes pas encore là.

« Ces dernières semaines ont été très éprouvantes et difficiles et je dois prendre le temps de traiter tout ce qui s’est passé et de déterminer quelle est la meilleure voie à suivre. »

Le 6 juillet, Hannah-Jones a déclaré que « se voir refuser un mandat et ne se voir accorder un mandat que le dernier jour possible au dernier moment possible après une action en justice, après des semaines de manifestations, après que cela soit devenu un scandale national, quelque chose que je voulais plus. »