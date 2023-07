Qui est Fani Willis, le procureur de Géorgie qui pourrait faire tomber Trump

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

HLe premier jour, le procureur en chef du comté de Fulton a annoncé que le président de l’époque, Donald Trump, avait tenté de faire pression sur les hauts responsables électoraux de Géorgie pour qu’ils annulent sa défaite dans l’État lors de l’élection présidentielle de 2020.

Un appel téléphonique entre M. Trump et le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensberger a été publié par Le Washington Post tard dans la nuit du 3 janvier 2021.

Quelques heures plus tard, Fani Willis entrerait dans sa première journée de travail en tant que procureur de district du comté de Fulton, un bureau qui dirige maintenant une enquête criminelle sur M. Trump, l’appel téléphonique servant de preuve centrale accablante contre lui.

Depuis plus de deux ans, son bureau enquête sur les efforts visant à annuler les résultats des élections dans l’État et les allégations sans fondement de fraude électorale généralisée qui les ont alimentées, ajoutant à une

Un grand jury réuni le 11 juillet devrait examiner les charges retenues contre l’ancien président et ses alliés. Elle a précédemment indiqué que toute inculpation potentielle pourrait suivre en août.

L’affaire étroitement surveillée contre l’ancien président pourrait déboucher sur racket des accusations similaires à celles que Mme Willis a fait carrière en portant contre des dizaines d’autres.

Un statut RICO anti-racket – généralement utilisé pour poursuivre les membres de la mafia et briser le crime organisé – a été utilisé par son bureau dans des actes d’accusation contre plus de deux douzaines de personnes liées à un empire hip-hop tentaculaire d’Atlanta, 38 membres présumés de gangs, et 25 éducateurs accusés d’avoir trompé le système scolaire public d’Atlanta.

De telles accusations pourraient également attendre M. Trump, laissant Mme Willis dans une position sans précédent pour décider d’inculper ou non un ancien président – ​​qui se présente à nouveau à l’investiture présidentielle républicaine en 2024 – pour une infraction pénale.

« Peu importe que vous soyez riche, pauvre, noir, blanc, démocrate ou républicain », a déclaré Mme Willis. dit à CNN l’année dernière. « Si vous avez enfreint la loi, vous serez accusé. »

‘Sortez de mon comté’

Mme Willis est diplômée de l’Université Howard en 1992 et de la faculté de droit de l’Université Emory en 1996. Elle a commencé sa carrière au bureau du procureur du comté de Fulton en 2001, occupant des postes dans presque toutes les divisions de l’agence et servant de procureur principal dans plus de 100 procès devant jury.

Elle est la première femme noire élue à la tête du bureau du procureur du comté.

(PA)

L’année dernière, son bureau a inculpé les rappeurs Young Thug et Gunna et 26 autres personnes dans un boîtier RICO tentaculaire de 65 points suite à une 88 pages acte d’accusation du grand jury qualifiant leur groupe YSL de «gang de rue criminel» à l’origine de 182 cas d’activités de gangs et de complots criminels.

Son bureau a également mené des inculpations RICO contre 12 membres présumés du gang des Bloods, dont le rappeur YFN Lucci, et 26 membres présumés du gang Drug Richlié à une série de vols et d’invasions de domicile à travers Atlanta.

« J’ai quelques conseils juridiques : n’avouez pas de crimes sur des paroles de rap si vous ne voulez pas qu’elles soient utilisées », a-t-elle ajouté. dit aux journalistes lors d’une conférence de presse l’année dernière. « Ou au moins sortir de mon comté. »

Dans une affaire controversée de 2014, elle a été procureure principale dans une affaire RICO impliquant 35 éducateurs d’écoles publiques d’Atlanta liée à un tristement célèbre scandale de tricherie, aboutissant finalement à des condamnations pour racket. contre 11 personnes sur 12 accusé de manipuler les résultats des tests standardisés des élèves.

En tant que procureur en chef du comté, elle a élargi l’unité des gangs de son bureau et fait pression pour l’adoption d’une mesure à l’échelle de l’État qui imposerait des peines minimales obligatoires aux récidivistes et augmenterait le pouvoir du Georgia Bureau of Investigation dans le but de réprimer la violence des gangs.

Points clés du tristement célèbre appel de Trump en Géorgie

À la suite des accusations de RICO contre des membres présumés du gang Drug Rich, accusés d’une série de vols et de fusillades très médiatisés impliquant des riches d’Atlanta, Mme Willis a déclaré aux journalistes: «Si vous pensiez que Fulton était un bon comté pour amener votre crime, pour amener votre violence, tu te trompes et tu vas en subir les conséquences.

Accusations « imminentes »

Au cours des deux dernières années, le bureau du procureur du comté de Fulton a mené une enquête criminelle pour savoir si M. Trump et ses alliés ont illégalement interféré avec les élections de 2020 dans l’État, ce que plusieurs recomptages ont confirmé que le président Joe Biden a définitivement remporté contre M. Trump.

En janvier 2022, Mme Willis a convoqué un grand jury spécial, un panel de 26 membres doté d’un pouvoir d’assignation à comparaître et d’un pouvoir d’enquête pour interroger des témoins et finalement remettre un rapport, conformément à la loi de l’État, qui comprend des recommandations d’inculpation.

Le grand jury n’a pas le pouvoir d’émettre un acte d’accusation. Il appartiendra en fin de compte à Mme Willis de déterminer s’il convient d’inculper M. Trump et d’autres personnes liées à son cas.

Son bureau lettres envoyées aux personnes liées au système dit des « électeurs suppléants », y compris les législateurs géorgiens et le président du Parti républicain de Géorgie, et plus d’une douzaine d’autres qui ont signé des « certificats électoraux non officiels » pour renverser le processus du collège électoral et garantir les votes de l’État pour M. Trump, qui a perdu en Géorgie.

Au cœur de l’enquête se trouve l’appel de M. Trump le 2 janvier 2021, qu’il a lancé quelques jours avant la tenue d’une session conjointe du Congrès pour certifier la victoire de M. Biden, tandis que les fidèles de M. Trump ont fait des efforts ultimes pour faire pression sur le vice-président de l’époque, Mike Pence. pour rejeter le résultat de l’élection, ou ont pris d’assaut le Capitole des États-Unis dans une démonstration de force antidémocratique qui a conduit à des centaines de poursuites fédérales, dont plus d’une douzaine pour des accusations de trahison.

Une liste de témoins du grand jury comprenait l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows, le sénateur américain Lindsey Graham et l’ancien sénateur Kelly Loeffler, et cinq membres de l’équipe juridique de M. Trump, dont Rudy Giuliani, Jenna Ellis et l’architecte du « faux électeur » John Eastman, parmi plusieurs autres.

L’enquête du grand jury a également examiné un appel téléphonique du 13 novembre 2020 du sénateur Graham à M. Raffensberger, ainsi que les propres remarques de M. Trump à une foule de rassemblements des mois après son départ de la Maison Blanche dans lesquelles il a semblé se vanter publiquement qu’il avait a demandé au gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, de « nous aider » et de refaire l’élection.

Au total, le grand jury spécial a entendu environ 75 témoins avant de se dissoudre en janvier.

Alors qu’un juge entendait les arguments le 24 janvier sur l’opportunité de rendre public le rapport du grand jury, Mme Willis a déclaré qu’une décision de son bureau sur l’opportunité d’engager des poursuites pénales était « imminente ».

Dans une série de messages de Truth Social au cours de l’audience, M. Trump a continué de mentir sur les résultats des élections de 2020, a défendu son appel téléphonique « parfait » aux responsables géorgiens et a allégué sans fondement une manipulation généralisée des votes.

Le juge Robert McBurney a accordé une publication partielle du rapport du grand jury spécial, qui comprend son introduction et sa conclusion et une section dans laquelle les membres du jury ont exprimé des inquiétudes quant au fait que certains témoins aient pu mentir sous serment.

Les recommandations à Mme Willis incluent « une liste de qui devrait (ou ne devrait pas) être inculpé, et pour quoi, en relation avec la conduite (et les suites) des élections générales de 2020 en Géorgie ».

Un rapport partiellement publié montre que le jury a convenu à l’unanimité qu’« aucune fraude généralisée n’a eu lieu » lors des élections en Géorgie à la suite d’entretiens avec des responsables électoraux, des analystes et des agents électoraux.

Il comprend également une recommandation au bureau de Mme Willis de rechercher des actes d’accusation pour « un ou plusieurs » témoins qui ont probablement commis un parjure, et il appartiendra en fin de compte à son bureau de « rechercher des actes d’accusation là où elle trouve une cause suffisante ». Le dossier rendu public n’inclut pas les noms des témoins, les noms des personnes recommandées pour les actes d’accusation ou d’autres accusations recommandées.

Lorsqu’on lui a demandé le 13 février ce qu’elle pensait de la décision du juge de divulguer publiquement des parties du document, Mme Willis a souri et a déclaré aux journalistes : « J’en suis content. »

Cette histoire a été publiée pour la première fois le 15 février et a été mise à jour avec les développements