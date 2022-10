Qui est Fai Khadra ? Faits sur l’ami de KarJenner – Hollywood Life

Voir la galerie





Fai Khadra est apparu dans l’épisode du 13 octobre de “The Kardashians”, où il s’est lancé dans le retournement de maison avec Kendall Jenner.

Il a été lié de manière romantique aux membres de la famille KarJenner dans le passé, mais n’est qu’un ami proche.

C’est un chanteur et mannequin qui a beaucoup d’autres amis célèbres en plus des KarJenners.

Faï Khadra est apparu aux côtés des sœurs Kardashian et Jenner lors de sorties et sur Instagram pendant des années. Qu’il s’agisse d’un costume d’Halloween commun avec Kendall Jenner ou une sortie pour des lattes avec Kourtney Kardashian, Fai est toujours là. Dans l’épisode du 13 octobre de Les Kardashian, il a été vu travailler avec Kendall sur un projet de retournement de maison. Les deux ont vérifié l’immobilier ensemble pour essayer de trouver la propriété idéale pour démarrer leur nouvelle entreprise.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons Fai avec les KarJenners à la télévision. Cependant, juste au cas où il y aurait une confusion sur son lien avec la famille, nous avons rassemblé ci-dessous cinq faits sur l’homme de 31 ans.

1. Fai Khadra est-elle sortie avec un Kardashian ?

Même si Fai a été lié à Kendall, Kourtney et même Kylie Jenner dans le passé, il n’a jamais vraiment fréquenté l’un des membres de la famille Kardashian. En 2018, les fans pensaient que Fai et Kourtney étaient un objet lorsqu’ils ont été photographiés en train de saisir des lattes de matcha ensemble après sa séparation de Younès Bendjima. Il s’est avéré, cependant, que la sortie était juste amicale. Pendant ce temps, Kendall semble passer le plus de temps en tête-à-tête avec Fai, mais encore une fois, ce ne sont que des amis. Les deux ont assisté Justin Bieber et de Hailey Bieber se marier ensemble en 2018, et Kendall a clairement indiqué le statut de leur relation avec une photo Instagram d’eux deux ensemble. “Nous ne sortons pas ensemble, c’est juste mon rendez-vous.”

2. Pourquoi Fai Khadra est-elle riche ?

Le père de Fai est un collectionneur d’art, tandis que sa mère possède une boutique haut de gamme appelée The Art of Living. En plus de venir de l’argent de la famille, Fai a également sa propre carrière qui l’a amené parmi les goûts des KarJenners et d’autres visages célèbres. Fai est une chanteuse pop et mannequin d’origine palestinienne.

3. Fai a des frères et sœurs plus jeunes célèbres

Les plus jeunes frères et sœurs de Fai sont des jumeaux nommés Sama Khadra et Haya Khadra. Ensemble, ils forment le duo de DJ SimiHaze. Les dames se sont développées elles-mêmes au cours des dernières années. Non seulement ils travaillent comme DJ, mais ce sont aussi des icônes de la mode qui ont de nombreux suivis sur Instagram. Simi et Haze ont déménagé à Los Angeles en 2011 pour fréquenter l’Université de Californie du Sud et ils ont commencé leur carrière de DJ peu de temps après. Les jumelles sont également proches des sœurs KarJenner. Simi a également fait la une des journaux pour avoir eu une relation amoureuse avec Le weekend en 2022, bien que la relation n’ait jamais été confirmée.

4. Fai a beaucoup d’amis célèbres

En plus des KarJenners, Fai a également été aperçu en train de traîner avec des stars comme Jordyn Woods, Hailey Bieber, Gigi Hadid et plus. Alors que le flux Instagram de Fai est principalement composé de photos en solo de lui-même, il a été vu à plusieurs reprises avec cette équipe de visages célèbres sur des photos de paparazzi.

5. Avec qui Fai Khadra est-il sorti ?

Fai était liée de manière romantique au mannequin de Victoria’s Secret Devon-Windsor. Les deux seraient sortis ensemble pendant environ un an avant de se séparer. On dit aussi qu’il est sorti avec de Léonardo DiCaprio ex, Camille Morrone. À un moment donné, il était même dans une relation supposée avec Jordyn, bien que cela n’ait pas été confirmé.