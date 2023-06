Yevgeny Prigozhin au début des années 2000 a gagné le surnom de « chef de Poutine » après que ses restaurants et entreprises de restauration soient devenus les favoris du président russe et des dirigeants du Kremlin.

Deux décennies plus tard, l’homme d’affaires au franc-parler mène une rébellion armée que les analystes du renseignement étranger qualifient de menace sérieuse pour la survie du régime russe.

Pour sa part, M. Prigozhin, chef du groupe de mercenaires Wagner, dit qu’il essaie de sauver la nation, pas de la détruire.

« Ce n’est pas un coup d’État militaire, mais une marche de la justice », a déclaré samedi M. Prigozhin alors que ses rebelles armés marchaient vers Moscou et affrontaient les forces gouvernementales fidèles au président Vladimir Poutine.

M. Prigozhin a parcouru un chemin unique qui l’a mené de la prison au cercle restreint du président Vladimir Poutine, et maintenant un ennemi du gouvernement russe lui-même.

Au début des années 1980, un jeune M. Prigozhin a été condamné à une peine de prison pour vol qualifié et a passé près d’une décennie derrière les barreaux. Il a été libéré en 1990, juste au moment où l’Union soviétique autrefois puissante s’effondrait.

M. Prigozhin a fait sa marque dans l’industrie alimentaire, d’abord en tant que vendeur de hot-dogs, puis en tant que propriétaire d’une chaîne d’épiceries russe.

Au milieu des années 90, M. Prigozhin avait pris pied dans l’industrie de la restauration et de la restauration. Au début des années 2000, il a personnellement servi des repas à M. Poutine et à une foule d’éminents dignitaires étrangers, dont l’ancien président américain George W. Bush.

Sa cuisine est devenue si populaire au Kremlin qu’il a été surnommé « le chef de Poutine », un surnom qui a suivi M. Prigozhin pendant des décennies. Il a finalement remporté des contrats gouvernementaux pour fournir de la nourriture à l’armée russe.

M. Prigozhin a fondé en 2014 le groupe Wagner, un groupe de mercenaires qui s’associait auparavant à l’armée russe mais qui opérait de plus en plus en dehors de la structure militaire traditionnelle. Il a utilisé une partie de ses bénéfices pour exploiter une soi-disant «usine à trolls» Internet en Russie – une décision qui a conduit à son inculpation par le ministère américain de la Justice pour ingérence présumée dans l’élection présidentielle de 2016.

Aujourd’hui, on estime que le groupe Wagner compte plus de 50 000 combattants dans ses rangs, dont certains sont des condamnés sortis des prisons russes pour se battre pour leur pays. L’administration Biden a désigné le groupe comme une organisation criminelle transnationale.

Le groupe Wagner a joué un rôle central dans la guerre de la Russie en Ukraine, qui a commencé en février 2022. L’organisation est largement considérée comme exceptionnellement impitoyable, souvent prête à adopter des tactiques brutales que même la plupart des soldats russes n’utiliseraient pas. En 2021, par exemple, l’Union européenne a accusé le groupe de « graves violations des droits de l’homme, y compris la torture et les exécutions et meurtres extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires ». Parmi d’autres atrocités présumées, des combattants de Wagner ont été accusés d’avoir matraqué des victimes à mort avec des masses, de les mutiler et de brûler leur corps.

Le groupe Wagner a joué un rôle central dans les activités militaires russes bien avant le conflit ukrainien. Au cours de la dernière décennie, la tenue a été un rouage clé dans l’implication de la Russie en Syrie, foyer d’une décennie de guerre civile. Les troupes gouvernementales russes et les combattants de Wagner ont aidé à soutenir le gouvernement du dictateur Bashar Assad.

Les combattants de Wagner ont également combattu en Libye et ailleurs en Afrique.

Alors que le groupe constitue désormais une menace directe pour le gouvernement de M. Poutine, les observateurs occidentaux mettent en garde contre le fait de faire de M. Prigozhin et de ses combattants wagnériens les héros de cette histoire.

« N’oubliez jamais que Wagner est un groupe terroriste. Il n’y a pas de bons gars dans ce combat », a déclaré l’ancien représentant américain Adam Kinzinger dans un message sur Twitter samedi matin.

— Cet article est basé en partie sur des rapports de services télégraphiques.