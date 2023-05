Qui est Eve Best ?

Au fil des ans, Eve Best est devenue une actrice très recherchée, avec des rôles de prune qui affluent.

À la télévision, elle est connue pour des émissions à succès comme ITV Maryland et House of the Dragon de HBO.

Andrew Sims – Le temps

Eve Best est une actrice et réalisatrice talentueuse[/caption]

Qui est Eve Best ?

Née Emily « Eve » Best, Eve est une actrice et réalisatrice anglaise.

Best a grandi à Ladbroke Grove, à Londres, et est la fille d’un journaliste spécialisé dans le design et d’une actrice.

Ses premières représentations ont eu lieu avec la compagnie d’opéra pour enfants W11 Opera à Londres à l’âge de neuf ans.

La talentueuse actrice est également une star de cinéma et a joué Wallis Simpson dans le film oscarisé 2010 The King’s Speech.

Non seulement elle est une star du grand et du petit écran, mais elle a également remporté de nombreux prix pour son travail théâtral.

Elle a fait ses débuts à Broadway dans la reprise en 2007 de A Moon for the Misbegotten, remportant le Drama Desk Award de la meilleure actrice dans une pièce.

Eve a également remporté un Laurence Olivier Award pour avoir joué le rôle-titre dans Hedda Gabler.

À quelles émissions de télévision Eve Best a-t-elle participé?

Eve est surtout connue pour avoir joué le rôle du Dr Eleanor O’Hara dans la série Showtime Nurse Jackie de 2009 à 2013.

Un autre grand rôle était celui de Monica Chatwin dans la mini-série de la BBC The Honorable Woman (2014).

Elle a également joué aux côtés de Suranne Jones et Stockard Channing dans ITV’s Maryland (2023).

Ses autres crédits d’acteur incluent Prime Suspect: The Final Act (2006), Waking the Dead (2004), Shackleton (2002) et The Inspector Lynley Mysteries (2005).

Qui joue Eve dans House of Dragon ?

En 2022, Eve a connu un grand succès lorsqu’elle a été choisie pour incarner la princesse Rhaenys Targaryen dans le spin-off Game of Thrones de HBO, House of the Dragon.

Son personnage est connu sous le nom de Queen Who Never Was après s’être vu refuser l’accès au trône de fer alors qu’il était l’héritier légitime.

Le père de Rhaenys est décédé avant son grand-père, le roi Jaehaerys, Jaehaerys nommant de manière controversée son deuxième fils comme son héritier, bien que la loi traditionnelle sur l’héritage stipule que la fille d’un seigneur devrait succéder à son jeune frère.