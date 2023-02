Qui est Evan McClintock ? 5 choses sur le fiancé de Hailie Jade Mathers – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Hailie Jade Mathers est surtout connue comme la fille du rappeur Eminem.

Elle est devenue animatrice de podcast et influenceuse Instagram.

Hailie a annoncé ses fiançailles avec Evan McClintock le 6 février.

Hailie Jade Mathers est allée sur Instagram pour annoncer ses fiançailles avec son petit ami de longue date Evan McClintock le 6 février. La fille de 27 ans de Eminem partagé de magnifiques photos du doux moment où son futur mari s’est mis à genoux et lui a demandé de l’épouser et a ajouté une légende affectueuse. «Récapitulatif décontracté du week-end… 😭💗 2.4.23 💍 je t’aime @ evanmcclintock11», lit-on.

En savoir plus sur Clint et sa relation avec Hailie ci-dessous.

Evan est cadre dans une société de gestion.

L’impressionnant jeune homme d’affaires travaille pour la société de gestion d’enquêtes Scout dans le Michigan. Il a commencé son travail avec eux en 2018 et a été promu du poste de New Business Development Executive à Enterprise Growth Executive en août 2020. Selon son LinkedIn page, Evan déploie “une technologie d’enquête sur les pertes complexes + des services aux entreprises et aux grandes entités gouvernementales”.

“Mes cas d’utilisation les plus réussis m’ont amené dans l’industrie FMCG”, a-t-il écrit sur son profil. “Ce sont des solutions multi-locataires configurées pour la suite juridique, centralisant les données et les flux de travail, ce qui se traduit par des centres d’excellence numériques et une intelligence économique automatisée.”

Il a rencontré Hailie à l’école.

Hailie et Evan ont tous deux fréquenté la Michigan State University, où elle a étudié la psychologie et il a obtenu un baccalauréat ès arts en économie, et s’y est rencontré. Ils ont commencé à se fréquenter en 2016. Avant de fréquenter le Michigan, il a passé un an à l’Université de Rochester, où il a obtenu une bourse académique et sportive, en 2014.

Evan est une personne privée.

Contrairement aux pages de médias sociaux de Hailie, Evan aime garder son Instagram et d’autres médias sociaux en ligne privés.

Il est apparu plusieurs fois dans les publications de Hailie sur les réseaux sociaux.

Evan est apparue pour la première fois sur la page Instagram de Hailie dans un article célébrant son 21e anniversaire en décembre 2016 et un article qu’elle a partagé à propos de la Saint-Patrick le 18 mars 2017. Ils se câlinaient sur les deux photos et s’habillaient pour impressionner sur la première. Dans le second, ils ont secoué des tenues vertes pour les vacances et la légende du message disait: “Je me sens très chanceux aujourd’hui.” Evan a également été vu en train de partager un baiser avec Hailie dans un message du début de 2022, que l’on peut voir ci-dessus.

Evan aime le golf.

Evan a fait partie de l’équipe de golf de l’Université de Rochester de 2014 à 2015. Il a été rapporté qu’il aime jouer chaque fois qu’il le peut et c’est l’un de ses sports préférés.

