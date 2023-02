Qui est Eunice Dwumfour ? 5 choses sur la conseillère municipale du New Jersey décédée – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : CHAMPIONS TV AMÉRIQUE DU NORD/YouTube

Eunice Dwumfour était membre du conseil municipal de Sayreville, élue en 2021.

Elle a également été analyste d’affaires et membre de la Commission des relations humaines.

Elle a été tuée par balle devant son domicile le mercredi 1er février.

Conseillère municipale du New Jersey Eunice Dwumfour a été tuée le mercredi 1er février. Dwumfour a été victime d’une fusillade qui s’est produite à l’extérieur de sa maison de ville. Elle avait 30 ans. La police ne l’a pas identifiée, mais des collègues ont révélé qu’elle était la victime sur les réseaux sociaux, selon Médias avancés du New Jersey.

Les proches et les collègues de Dwumfour lui ont rendu hommage avec des messages émouvants sur Facebook après son décès. “Nous avons le cœur brisé d’annoncer que notre amie, la conseillère de Sayreville, qui fait partie de notre HRC (Human Relation Commission), notre amie personnelle, une femme de Dieu Eunice Dwumfour a été assassinée ce soir à Sayreville”, a écrit une personne. En savoir plus sur Dwumfour ici.

1. Dwumfour a été élu au conseil municipal en 2021

Dwumfour a commencé son mandat de trois ans au conseil municipal de Sayreville en 2022, après avoir été élue l’année précédente. Républicaine, elle a partagé que certains des principaux problèmes qu’elle cherchait à résoudre étaient la sécurité des routes, les infrastructures, les entreprises locales et la croissance économique dans une interview avec TAPintoRaritanBay. Elle a expliqué pourquoi elle voulait se présenter à l’interview. « Je me présente pour que le conseil joue un rôle plus actif pour faire en sorte que notre arrondissement soit un endroit idéal pour que nos enfants et notre communauté grandissent », a-t-elle déclaré.

2. Elle était analyste d’affaires et EMT

Les rapports sur la mort de Dwumfour ont mentionné qu’en dehors du conseil municipal, elle travaillait comme analyste d’affaires et était EMT à temps partiel. Elle a parlé de son expérience de travail dans un profil avant les élections de 2021 dans l’interview mentionnée ci-dessus. “Je travaille actuellement avec des sociétés de logiciels, des fondations à but non lucratif et d’autres entreprises et institutions en tant qu’analyste commercial certifié et professionnel Scrum”, a-t-elle déclaré. “En tant qu’étudiant, j’ai travaillé à temps partiel comme EMT dans le comté de Passaic.”

Elle a révélé que son expérience en tant qu’EMT lui avait donné envie de travailler dur pour aider les premiers intervenants en tant que conseillère. « Mes antécédents m’ont rendu sensible aux programmes et aux initiatives qui font progresser les communautés qu’ils desservent. Si je suis élue, je travaillerai pour fournir à nos premiers intervenants et à nos résidents les ressources nécessaires pour prospérer », a-t-elle déclaré. TAPintoRaritanBay.

3. Elle a étudié à l’Université William Patterson

Dwumfour a obtenu un baccalauréat ès arts en études féminines et de genre de l’Université William Patterson à Wayne, New Jersey. Elle s’est également décrite comme une “élève fière” du système scolaire public de Newark dans un profil avant de se présenter aux élections.

4. Elle était membre de la Commission des relations humaines

Outre le conseil municipal, Dwumfour était également un membre dévoué de la Commission des relations humaines (HRC). Ses collègues membres du HRC ont noté à quel point elle était dévouée au groupe dans des mémoriaux pour elle sur Facebook. “C’était une femme pleine de vie. Lorsqu’elle manquait la réunion du CRH, elle me demandait de la mettre sur haut-parleur pour qu’elle puisse participer », a écrit un collègue.

5. La police a déclaré qu’elle avait été abattue à plusieurs reprises et qu’elle avait ensuite écrasé sa voiture

Une enquête pour homicide sur la mort de Dwumfour est toujours en cours. La police a été appelée après que des coups de feu ont été entendus et elle a été signalée morte sur les lieux. Elle aurait subi de multiples blessures par balle alors qu’elle se trouvait dans son SUV blanc, qu’elle a ensuite écrasé dans sa maison de ville, selon ABC 6.

