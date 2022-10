IL EST JUSTE de dire que l’homme d’affaires milliardaire Elon Musk est un nom connu, après être devenu l’une des personnes les plus riches du monde.

En raison de la popularité croissante de son fils, beaucoup sont maintenant curieux d’en savoir plus sur qui est son père Errol Musk.

Qui est Errol, le père d’Elon Musk ?

En plus d’être connu comme le père d’Elon, Errol Musk est un ingénieur électromécanicien, pilote et marin sud-africain.

Il a auparavant fréquenté le Clapham High School, où il a rencontré la mère d’Elon, Maye Haldeman.

Il a ensuite étudié l’ingénierie électromécanique à l’Université de Pretoria.

Après avoir obtenu son diplôme, Errol est devenu un ingénieur à succès et s’est construit une vie d’entrepreneur et d’investisseur.

Combien d’enfants a Errol Musk ?

Au fil des ans, Errol a accueilli six enfants.

Ses enfants comprennent:

Élon

Elon est connu comme un entrepreneur, un investisseur et un magnat des affaires.

Son premier succès est survenu à l’âge de 12 ans lorsqu’il a appris la programmation informatique en autodidacte et a vendu le code d’un jeu vidéo à un magazine PC pour 500 $.

Il a ensuite déménagé au Canada à l’âge de 17 ans pour étudier et a été transféré à l’Université de Pennsylvanie, où il a obtenu deux diplômes en physique et en commerce.

À l’âge de 24 ans, il a déménagé en Californie pour commencer un doctorat. en physique appliquée et en science des matériaux à l’Université de Stanford, mais a quitté le programme après seulement deux jours pour poursuivre d’autres projets.

Il est maintenant le fondateur et PDG de SpaceX, co-fondateur, PDG et architecte produit de Tesla Motors, co-fondateur et président de SolarCity et fondateur de X.com, qui a fusionné avec PayPal.

Kimbal

Kimbal Musk est aujourd’hui connu comme un restaurateur, chef et entrepreneur sud-africain.

Il possède The Kitchen Restaurant Group, qui possède des restaurants situés dans le Colorado, Memphis, Cleveland, Indianapolis et Chicago.

En 2018, il épouse ensuite Christiana Wyly et accueille trois enfants, Luca, August et Stella.

Tosca

Tosca Musk est une cinéaste sud-africaine qui a cofondé le service de streaming Passionflix.

Son travail comprend également Driven de K. Bromberg, Matchmaker’s Playbook de Rachel van Dyken et sa série Web, Tiki Bar TV.

Tosca est également la mère d’Isabeau Musk et de Grayson Musk.

Acha

Asha Musk est le premier enfant d’Errol et Heidi – la deuxième épouse d’Errol.

Malgré le nom de famille Musk, on ne sait pas grand-chose de la demi-sœur d’Elon car elle a tendance à rester à l’écart des projecteurs.

Alexandra

Alexandra est le deuxième enfant d’Errol et Heidi.

Selon LinkedIn, elle travaille maintenant en tant que vice-présidente du développement de la marque et des affaires chez SolarWindow Technologies Inc.

Avant sa carrière, elle a obtenu un baccalauréat en sciences de l’environnement de l’Université du Colorado à Boulder.

Eliot Rush

En 2017, Errol a accueilli Elliot avec sa belle-fille Jana Bezuidenhout.

Jana est la fille d’Heidi issue de son premier mariage et n’avait que quatre ans lorsqu’Errol a épousé sa mère.

Au moment de leur divorce, Jana avait 22 ans.

Qu’a dit Errol à propos de ses enfants ?

En juillet 2015, Errol s’est confié à Forbes sur l’éducation de ses enfants.

“Ils se sont bien débrouillés toute leur vie. Ce n’est pas comme si quelqu’un sautait dedans en ce moment. D’aussi loin que je m’en souvienne, c’est comme ça”, a-t-il déclaré au média.

“[Elon’s] sœur Tosca disait : « Vous pouvez demander à Elon de faire beaucoup de choses sur son ordinateur, mais ne lui demandez pas de prendre un bus. Nous avons beaucoup voyagé à cette époque, leur mère et moi nous sommes séparés quand ils étaient assez jeunes et les enfants sont restés avec moi. Je les ai emmenés partout dans le monde. Elon était généralement sur le siège arrière. Kimbal, mon autre fils qui est tout aussi énergique qu’Elon, ferait tout le guidage et la navigation.”

Il a ensuite parlé de la jeunesse d’Elon, révélant qu’il était un “penseur introverti” et pas comme les autres enfants de son âge.

« Elon a toujours été un penseur introverti. Ainsi, là où beaucoup de gens allaient à une grande fête et passaient un bon moment, buvaient et parlaient de toutes sortes de choses comme le rugby ou le sport, vous constateriez qu’Elon avait trouvé la bibliothèque de la personne et parcourait ses livres “, a poursuivi Errol .

“Il trouverait du plaisir là-dedans, sans dire qu’il n’était pas du genre à faire la fête de temps en temps.”

Plus loin dans l’article, il en dit plus sur l’histoire de la famille Musk, et bien qu’Elon soit peut-être la plus grande star aujourd’hui, il vient d’une longue lignée d’ancêtres à succès.

Selon Forbes, la grand-mère d’Errol a été la première chiropraticienne du Canada, tandis que ses parents ont été les premiers à voler de l’Afrique du Sud vers l’Australie dans un avion monomoteur.