Qui est Erika Jayne de Real Housewives of Beverly Hills ?

La célébrité d’ERIKA Jayne a atteint un autre niveau lorsqu’elle a rejoint les Real Housewives of Beverly Hills.

La personnalité de Bravo est également connue pour ses sorties de musique pop How Many F ** ks et Pretty Mess.

Getty

Erika Jayne s’est fait connaître en tant que membre principal de la distribution des Real Housewives of Beverly Hills[/caption]

Qui est Erika Jayne ?

Née le 10 juillet 1971, Erika Jayne née Chahoy est une star de télé-réalité et chanteuse américaine connue pour ses apparitions dans les Real Housewives of Beverly Hills.

Des années avant de rejoindre le RHOBH, Erika a acquis une certaine traction pour sa carrière de chanteuse.

Certaines de ses chansons incluent How Many F ** ks, Roller Coaster, One Hot Pleasure et Painkillr.

En août 2009, elle sort son premier album studio Pretty Mess.

En décembre 1991, Erika a épousé son premier mari Thomas Zizzo.

Elle et Thomas sont les parents du fils unique d’Erika, Tommy.

L’ancien couple a divorcé en 1996 et la star de la télévision a épousé son deuxième mari, Tom Girardi.

En septembre 2019, Erika a étendu ses efforts à Broadway lorsqu’elle a commencé à jouer dans la comédie musicale policière Chicago.

Quand Erika a-t-elle rejoint RHOBH ?

Le 7 août 2015, Bravo a annoncé qu’Erika était choisie pour la sixième saison de RHOBH.

La sixième édition du programme a commencé à être diffusée de décembre 2015 à mai 2016.

Depuis lors, Erika est apparue en tant que membre régulier de la distribution au cours des six saisons suivantes.

En ce qui concerne la renommée qu’elle a acquise grâce à RHOBH, la chanteuse devenue star de télé-réalité a déclaré à NYLON : “C’est un niveau de reconnaissance différent.

Getty

Erika Jayne a rejoint la franchise Real Housewives lors de la sixième saison de Beverly Hills[/caption]

“Je pense que la grande chose à propos de l’émission est que j’ai pu prendre [my alter ego] Erika Jayne hors des clubs et dans les salons des gens.

“Les gens dont je n’aurais jamais pensé qu’ils sauraient qui je suis, savent maintenant qui sont Erika Jayne et Erika Girardi.

“C’est intéressant parce que maintenant les femmes au foyer, les maris et les enfants m’arrêtent, c’est différent de ce à quoi je suis habitué.”

Quelle est la valeur nette d’Erika ?

Selon Celebrity Net Worth, Erika a amassé une fortune estimée à 5 millions de dollars.

La valeur nette de l’ancienne native d’Atlanta est attribuée à son succès dans la franchise Real Housewives, ainsi qu’à ses succès de musique dance.

“Je remercie chaque jour d’avoir la chance de vivre la vie que je mène”, a-t-elle partagé avec le point de vente susmentionné.

« Mon mari et moi venons de milieux très modestes.

“Il a évidemment très bien réussi, et j’ai travaillé dur toute ma vie et j’ai bien fait aussi.

“Je pense qu’il est important de ne pas être défini par ces choses, mais de les apprécier.”