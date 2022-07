Qui est Erich Schwer ? À propos du candidat de la saison 19 de “The Bachelorette” – Hollywood Life

Gaby Windey et Rachel Rechia apprennent à connaître leurs prétendants sur La bacheloretteet Erich Schwer aura du temps en tête-à-tête avec Gabby. Le joueur de 29 ans doit faire bonne impression dans l’espoir d’obtenir une rose.

Suite La bachelorette

Les prétendants continuent de se restreindre, mais vous vous demandez probablement : qui est Erich Schwer ? Des détails sur son travail à sa famille, HollywoodLa Vie a rassemblé tout ce que vous devez savoir sur ce morceau de la saison 19.

1. Erich travaille dans l’immobilier.

Erich est analyste immobilier. Originaire du New Jersey, Erich travaille maintenant à Los Angeles. Son dernier poste était celui d’analyste des acquisitions chez Rexford Industrial, selon LinkedIn.

The Bachelorette Saison 19 : Photos de Gabby, Rachel & The Men

2. Gabby est partie pendant leur rendez-vous en tête-à-tête.

Un aperçu a montré Gabby se levant de son dîner avec Erich après avoir eu un moment d’émotion en parlant de sa mère. “Je n’ai pas de relation avec elle, donc je suis évidemment ému d’en parler”, a déclaré Gabby avant de déchirer. Après le départ de Gabby, Erich s’est demandé si elle reviendrait.

3. Erich est prêt à être dans une relation pour le “long terme”.

Il ne veut pas être en couple juste pour être en couple et dit que la prochaine fois qu’il s’engagera, ce sera pour le long terme. Son partenaire idéal est facile à vivre, désintéressé et communicatif ; et même s’il dit qu’il n’a pas de type, il se retrouve souvent attiré par les femmes plus grandes », lit-on dans la bio ABC d’Erich. Il aime aussi «faire l’inattendu et trouve de la joie à faire en sorte que quelqu’un se sente spécial. Avant tout, Erich espère trouver son meilleur ami et quelqu’un avec qui il pourra passer une vie de temps de qualité.

Lien connexe Lié: Nate Mitchell: 5 choses à savoir sur le premier rendez-vous en tête-à-tête de Gabby sur “The Bachelorette”

4. Erich a récemment perdu son père.

Le 9 juillet, Erich a publié un hommage à son défunt père sur Instagram. “Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Tu vas nous manquer, Big AL. Je t’aime tellement papa”, a-t-il écrit. Ses amis et fans ont envoyé leurs condoléances dans les commentaires.

Lors de son rendez-vous en tête-à-tête avec Gabby, Erich a déclaré que ses parents avaient un “amour profond” l’un pour l’autre. «Ils sont comme la meilleure équipe. Je sais que c’est beaucoup demander, mais c’est ce que je veux », a-t-il déclaré.

5. Erich aime voyager.

Erich publie fréquemment des photos sur son Instagram des endroits où il est allé. Il a voyagé dans le Colorado, Cabo, San Francisco et plus encore. Il rêve également de voir les aurores boréales en personne.