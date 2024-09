Qui est Eric Adams ? Le maire de New York est accusé d’avoir accepté des pots-de-vin

Ville de New York Le maire Eric Adams a été inculpé jeudi après avoir été accusé au niveau fédéral d’avoir prétendument accepté des pots-de-vin et des contributions de campagne illégales de sources étrangères.

Le frais a marqué une chute spectaculaire pour Adams, un ancien capitaine de police qui a fait de l’engagement envers la loi et l’ordre la pierre angulaire de sa plateforme politique alors même que de multiples enquêtes fédérales se resserraient autour de lui et des membres de son entourage.

Adams a toujours affirmé qu’il coopérait aux enquêtes et a nié tout acte répréhensible au travers du rythme soutenu des perquisitions, des saisies et des départs de membres importants de son administration.

Mais comme les nouvelles de l’acte d’accusation Mercredi soir, il a commencé à monter une défense provocatrice selon laquelle il était ciblé par le gouvernement fédéral pour ses opinions politiques, adoptant un langage similaire à celui de l’ancien président Donald Trump et d’autres politiciens accusés de crimes.

« J’ai toujours su que si je défendais les New-Yorkais, je serais une cible – et je suis devenu une cible », a déclaré Adams dans un discours enregistré sur vidéo et publié mercredi soir, ajoutant que l’affaire était « basée sur des mensonges ».

Adams a souvent mis en avant son éducation dans la classe ouvrière. Il était l’un des six enfants élevés par une mère célibataire et a raconté qu’il trimballait un sac poubelle rempli de ses vêtements parce qu’il craignait que sa famille ne soit expulsée.

À 15 ans, il a été battu par des policiers après avoir été arrêté pour violation de propriété, mais cette rencontre violente a suscité chez lui le désir de changer le système de l’intérieur, a-t-il déclaré. Adams a rejoint la police des transports de la ville de New York en 1984 et est finalement devenu officier du département de police de New York lorsque le département des transports a fusionné avec le NYPD.

Il a atteint le grade de capitaine et a été le cofondateur d’un groupe de défense appelé 100 Blacks in Law Enforcement Who Care, qui cherchait à réformer la justice pénale et dénonçait la brutalité policière.

Il a pris sa retraite du service de police en 2006.

Adams, un démocrate, a ensuite remporté un siège au Sénat de l’État en tant que représentant d’un district de Brooklyn. De là, il a été élu président de l’arrondissement de Brooklyn en 2013 et a occupé ce poste tout en lançant une campagne pour le poste de maire.

Sa campagne pour la mairie a été marquée par des manchettes embarrassantes sur le fait qu’il vivait ou non à New York. On a rapporté qu’Adams dormait souvent dans son bureau de la mairie de Brooklyn parce qu’il était copropriétaire d’un appartement dans le New Jersey. Pour apaiser les spéculations sur sa résidence, Adams a proposé aux journalistes de visiter un appartement en sous-sol dans le quartier de Bedford-Stuyvesant à Brooklyn, qu’il a déclaré être sa résidence principale.

Sa campagne pour la mairie, modérée, s’est concentrée sur son ascension depuis son enfance difficile jusqu’à son entrée dans le service de police et dans la politique. Bien qu’il ait parfois critiqué le service de police dans lequel il a servi et évoqué son expérience de la brutalité policière, Adams a rejeté les appels progressistes à « démanteler la police » et a souligné qu’il était fier de son passage dans les forces de l’ordre.

Adams a été élu maire en 2021, devenant ainsi le deuxième maire noir de New York après David Dinkins. Adams succède à l’ancien maire Bill de Blasio.

Il a pris ses fonctions alors que la ville était encore sous le choc de la pandémie de COVID-19, son industrie touristique, son économie et son système scolaire étant confrontés à des défis majeurs ainsi qu’à un sentiment accablant que la criminalité dans la ville était à un niveau élevé.

Malgré tout cela, Adams a maintenu son engagement envers l’application de la loi et s’est comporté avec un « swag » autoproclamé qui comprenait des costumes flashy, des boucles d’oreilles et de la musique de sortie pour ses conférences de presse.

Pendant un temps, certains observateurs politiques ont vu en Adams le type de démocrate modéré qui pourrait servir de modèle à un parti luttant pour équilibrer les divisions entre ses ailes progressistes et centristes. Mais au fil des années, la popularité d’Adams a fortement décliné, même si la ville s’est remise des pertes d’emplois et de la criminalité liées à la pandémie.

Il a commencé à attirer le ridicule à cause de son projet de sévir contre les rats — un problème éternel à New York — tout en accumulant infractions sanitaires pour des infestations de rats dans sa maison mitoyenne de Brooklyn.

Son administration s’est embourbée dans des tentatives visant à loger des dizaines de milliers de migrants internationaux Les refuges pour sans-abri de la ville ont été débordés, Adams étant en désaccord avec le président Joe Biden sur le financement et la stratégie à adopter pour gérer l’afflux de nouveaux résidents. Il a commencé à imposer des limites aux séjours dans les refuges pour les migrants et a monté un dossier contre une règle unique qui oblige la ville à héberger les sans-abri.

Il y a environ un an, les premières enquêtes fédérales sur l’administration Adams ont été lancées lorsque des agents du FBI ont perquisitionné le domicile de son principal collecteur de fonds. Quelques jours plus tard, les agents ont saisi les téléphones et l’iPad du maire alors qu’il quittait un événement à Manhattan.

Plus tôt ce mois-ci, les enquêteurs fédéraux ont saisi des appareils électroniques appartenant au commissaire de police de la ville, au chancelier des écoles, au maire adjoint chargé de la sécurité publique, au premier maire adjoint et à d’autres personnes de confiance d’Adams, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’hôtel de ville. Une vague de départs de personnalités de haut rang a suivi.

Jeudi, Adams a été inculpé d’avoir accepté des contributions de campagne illégales et des pots-de-vin de ressortissants étrangers en échange de faveurs, notamment en aidant les responsables turcs à obtenir les autorisations de sécurité incendie pour un nouveau bâtiment diplomatique dans la ville.