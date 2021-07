Qui est Eric Adams et quelle est sa politique ?

ERIC Adams a beaucoup à célébrer.

Eric Adams, originaire de Brownsville, a été déclaré vainqueur de la course à la mairie démocrate de New York.

Eric Adams est candidat à la mairie de New York Crédit : Getty Images – Getty

Qui est Eric Adams ?

Adams, 60 ans, est un policier, un homme politique et un auteur à la retraite.

Depuis 2014, il est le 18e président de l’arrondissement de Brooklyn et se présente actuellement aux élections municipales de 2021.

Diplômé en 1984 de la New York City Police Academy, Adams a obtenu sa maîtrise en administration publique du Marist College.

Adams a été officier à New York pendant 22 ans avant de se lancer en politique.

Selon son site Web, alors qu’il n’avait que 15 ans, il a été battu par des policiers dans un sous-sol d’un commissariat, puis a pris la décision de rejoindre l’académie pour susciter le changement.

Depuis qu’il a rejoint la police, il a fondé 100 Blacks in Law Enforcement Who Care, un groupe de défense des droits qui se concentre sur la lutte contre les injustices entre la communauté afro-américaine et le service de police de New York.

Adams est également l’un des six enfants et a été élevé en Jamaïque, dans le Queens, par une mère célibataire qui nettoyait les maisons.

La campagne Adams est centrée sur le crime et la réforme de la sécurité publique

Quelles sont les politiques d’Eric Adams ?

La campagne d’Adam est centrée sur le crime et la sécurité publique.

Selon son site Web de campagne, ses politiques gouvernementales incluent :

Une ville plus efficace

Combler le déficit budgétaire sans affecter les services publics

Instituer une gouvernance en temps réel

Trouver et éliminer les déchets

Construire une plateforme numérique, MyCity, pour que les New-Yorkais accèdent à tous les services de la City

Création d’un score de récupération pour suivre les progrès avec l’analyse

Coordonner un service de livraison en temps réel sous la direction de son premier adjoint au maire

Une ville plus égalitaire

Connecter les pauvres aux services dont ils ont désespérément besoin dans les quartiers à faible revenu

Utiliser son levier comme un cline et ses dépenses pour créer une économie plus juste

Permettre aux immigrés légaux contribuables de voter aux élections municipales

Son site Web indique également que ses politiques de sécurité incluent :

Réduire la criminalité grâce à la précision Sécurité publique

Réinventer l’unité anti-criminalité en tant qu’unité anti-armes, en utilisant des flics avec les compétences et le tempérament pour équilibrer les relations communautaires et attraper les méchants

Déplacer les détectives et autres agents des zones à faible criminalité vers les points chauds de la criminalité lorsque des surtensions se produisent

Renforcer les lois sur les armes de poing afin que les résidents de la ville de New York ne soient pas mis en danger par des lois laxistes dans d’autres comtés et municipalités

Une vraie réforme de la police par la diversité et la transparence

Ajout d’officiers noirs et bruns qui respecteront et protégeront les New-Yorkais

Nomination de la première femme commissaire de police de la ville

Permettre aux bons flics d’identifier plus facilement les mauvais flics et publier la liste des flics surveillés pour mauvais comportement

Donner aux communautés les moyens d’avoir leur mot à dire dans la direction de leur circonscription

S’il est élu, Adams souhaite également s’attaquer à d’autres problèmes urgents dans les domaines de l’éducation, des soins de santé, du logement et travailler pour améliorer l’économie.

Eric Adams est un capitaine de police à la retraite Crédit : Getty

Eric Adams est-il marié ?

En plus d’être candidat à la mairie, Adams est également mari et père.

Adams est marié à Tracey Collins et ont ensemble un enfant, un fils, Jordan, 25 ans.

Peu d’informations sont disponibles sur sa femme, mais elle travaille actuellement comme éducatrice à New York.

Adams a parlé en juin 2021 de sa vie privée et a déclaré qu’il préférait que cela reste ainsi.

« Pendant toute ma carrière policière, aucun de mes collègues ne savait que j’avais un fils. Je voulais le protéger de la réalité de ce que je faisais. Je suis devenu très privé », a-t-il déclaré.

« Mon secret, c’est ma famille. Je me suis inscrit pour cette vie. Ils ne se sont pas inscrits pour cette vie.

Son fils Jordan est actuellement acteur et réalisateur américain.

Il est surtout connu pour avoir exprimé Tyrone dans les saisons deux et trois de The Backyardigans.

Jordan a également joué dans Payin’ the Price en 2011.

Adams préfère garder sa vie de famille privée Crédit : Reuters

Eric Adams est-il végétalien ?

Le 1er juin 2021, Adams a expliqué au New York Post comment devenir végétalien lui avait sauvé la vie.

En 2016, Adams a commencé un régime végétalien après avoir temporairement perdu la vue à cause du diabète de type 2.

Adams a reçu un diagnostic de diabète de type 2 après des années de malbouffe, ce qui a entraîné une prise de poids, une perte de vision et d’autres symptômes.

« J’avais des lésions nerveuses permanentes aux mains et aux pieds qui, selon les médecins, conduiraient à une amputation », a déclaré Adams au New York Post. « Je [also] avait une pression artérielle élevée et un taux de cholestérol élevé.

Après avoir cherché sur Google pour renverser le diabète, il a ensuite trouvé un médecin dans l’Ohio qui lui a conseillé de changer son alimentation et trois semaines après être devenu végétalien, il a retrouvé sa vision et après trois mois, les lésions nerveuses ont disparu.

Il a déclaré au New York Post qu’il avait perdu 35 livres depuis sa transition et qu’il avait également réduit son taux de cholestérol de 30 points.