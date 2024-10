Qui est en tête dans les sondages ?

BALTIMORE — Plusieurs sondages montrent que la démocrate Angela Alsobrooks mène le républicain Larry Hogan dans la course pour représenter le Maryland au Sénat américain, alors que le vote en personne commence jeudi dans tout l’État.

Quelque 52 % des électeurs probables ont choisi Alsobrooks et 40 % ont choisi Hogan, selon un sondage mené auprès de 1 000 électeurs inscrits mené du 17 au 22 octobre pour le compte du Washington Post et du Centre pour la démocratie et l’engagement civique de l’Université du Maryland.

La marge d’erreur du sondage est de plus ou moins 3,6 points de pourcentage.

De même, un sondage de l’Emerson College a donné à Alsobrooks une avance de 14 points, puisque 54 % des électeurs probables l’ont choisie, contre 40 % de soutien à Hogan. L’enquête auprès de 865 électeurs probables du Maryland a été menée du 19 au 21 octobre.

La marge d’erreur du sondage d’Emerson College est de plus ou moins 3,2 points de pourcentage.

« Ce que vous voyez maintenant, c’est en quelque sorte des partisans qui rentrent chez eux, ce qui est souvent ce qui arrive le jour du scrutin », a déclaré Todd Eberly, professeur de sciences politiques au St. Mary’s College du Maryland, dans une interview au Baltimore Sun jeudi. . « Dans le Maryland, cela favorise naturellement les démocrates. »

Roger Hartley, doyen du Collège des affaires publiques de l’Université de Baltimore, a déclaré que la façon dont cette course a été nationalisée – en particulier avec l’ancien président Donald Trump en tête de la liste républicaine – a bien joué pour Alsobrooks car « si certaines personnes pensent Trump pourrait gagner, ils seront très, très mal à l’aise avec le Sénat » sous contrôle républicain.

Hartley a également noté que Hogan, qui a mené avec succès deux campagnes au poste de gouverneur au cours des années d’élections de mi-mandat, se heurte à un électorat plus difficile dans cette course.

« Dans ce cas, je pense que Larry Hogan est frappé par un raz-de-marée bleu qu’il n’a pas connu lors de ses élections de gouverneur, car moins de gens votent à ces élections », a-t-il déclaré.

Alsobrooks mène Hogan au classement général, mais sa faveur est à la traîne

Même si Alsobrooks est en hausse, dans l’ensemble, le sondage du Washington Post et du Centre pour la démocratie et l’engagement civique de l’Université du Maryland montre que sa faveur est toujours à la traîne par rapport à Hogan. Il a sondé à 51 %, et elle à 46 %.

Si elle était élue, Alsobrooks serait la première femme noire à représenter le Maryland au Sénat américain. Elle et Hogan se disputent le siège actuellement occupé par le sénateur américain Ben Cardin, un démocrate qui prend sa retraite après des décennies dans la fonction publique.

Les campagnes Hogan et Alsobrooks sont étroitement surveillées à l’échelle nationale, car elles pourraient déterminer le contrôle du Sénat et, en fin de compte, l’avenir de l’accès à l’avortement aux États-Unis.

Depuis le début de sa campagne, Alsobrooks s’est positionnée comme une championne des droits reproductifs.

Plus tôt cette année, Hogan, qui a opposé son veto à la législation sur l’accès à l’avortement au cours de son deuxième mandat de gouverneur, a déclaré qu’il n’était « pas nécessaire » d’inscrire l’accès à l’avortement dans la constitution de l’État, mais qu’il ne voterait pas pour une interdiction fédérale s’il était élu. Il a annoncé publiquement qu’il était favorable à une codification fédérale de l’accès à l’avortement après les élections primaires de mai.

Selon un sondage du Washington Post et du Centre pour la démocratie et l’engagement civique de l’Université du Maryland, 49 % des électeurs probables pensent que Hogan, s’il était élu, soutiendrait la politique des dirigeants républicains, contre 38 % qui pensent qu’il agirait de manière indépendante. Quelque 23 % des personnes interrogées pensent qu’il soutiendrait principalement le droit à l’avortement, tandis que 31 % pensent qu’il soutiendrait principalement les restrictions.

Eberly a déclaré que les républicains perdent normalement avec une marge de 25 à 30 points dans les courses dans le Maryland, mais il ne s’attend pas à cela avec Hogan.

« Hogan va probablement perdre. Il perdra beaucoup moins qu’un républicain ne le fait habituellement, mais être un républicain candidat à un siège au Sénat lors d’une année d’élection présidentielle alors que Donald Trump est en tête du scrutin pour les républicains… cela allait toujours être un lourd fardeau. pour un républicain. Hogan est le seul, de façon réaliste, qui aurait pu faire l’ascenseur, mais je pense que c’est trop loin pour se rapprocher », a-t-il déclaré.

Eberly a également déclaré qu’il considérait cela comme une continuation du retour de flamme de la décision de la Cour suprême des États-Unis de 2022 Dobbs contre Jackson Women’s Health Organization, l’affaire qui a annulé Roe contre Wade.

« Ce n’est qu’un exemple de la décision Dobbs qui continue de nuire aux républicains – même aux républicains qui autrement pourraient bien réussir dans les États bleus », a-t-il déclaré.

Le Maryland fait partie d’une douzaine d’États qui ont inscrit l’avortement sur le bulletin de vote de ce cycle électoral.

Les électeurs de tout l’État verront la question 1 sur leurs bulletins de vote, qui modifiera la constitution du Maryland pour garantir à « chaque personne… le droit fondamental à la liberté reproductive », y compris la possibilité de « prévenir, poursuivre ou mettre fin à sa propre grossesse » sans interférence de l’État.

Bien que le mot « avortement » ne soit pas explicitement utilisé dans la question, il s’agit d’une protection implicite en vertu du droit de mettre fin à une grossesse.

Hartley a déclaré que la question inscrite sur le bulletin de vote aiderait Alsobrooks plus que Hogan.

« Les démocrates vont protéger ce droit, pas les républicains », a-t-il déclaré. « Surtout à une époque où la plupart considèrent que les Républicains l’ont retiré. »

Le vote anticipé en personne aura lieu dans le Maryland de 7 h à 20 h du 24 au 31 octobre. Les centres de vote anticipé peuvent être trouvés sur le site Web du Conseil des élections de l’État du Maryland.

