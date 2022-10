Qui est en finale de The Voice UK 2022 ?

LA série 2022 de The Voice touche à sa fin et une nouvelle star sera couronnée gagnante.

Quatre candidats sont arrivés au bout, mais qui est en finale ?

Qui est en finale de The Voice UK ?

Quatre chanteurs ont atteint la finale de The Voice UK 2022.

Anthony Edwards-

Rex

Anthonia a impressionné Sir Tom Jones dès le début et il a décidé de l’envoyer en finale.

L’infirmière de Londres a chanté Unconditionally de Katy Perry lors de sa première audition.

Elle a ensuite interprété Pride (In The Name Of Love) de U2 dans les Callbacks et Praying de Kesha en demi-finale.

Naomi Johnson-

Rex

Naomi Johnson est en compétition dans l’équipe Will.

La chanteuse de Bristol a chanté Emotions de Mariah Carey dans son audition puis Black Hole de Griff dans les Callbacks.

Les demi-finales ont vu Naomi interpréter Bang Bang de Jessie J, Ariana Grande et Nicki Minaj.





Marc Howard–

Rex

Mark est un agent immobilier de Nottingham et fait partie de l’équipe Anne-Marie.

Il a d’abord impressionné les juges lorsqu’il a chanté Anywhere Away from Here de Pink et Rag’n’Bone Man.

Depuis lors, il a interprété Better Off Without You de Becky Hill et Half A Man de Dean Lewis dans la série.

David Adeogun –

Rex

David fait partie de l’équipe Olly et est un étudiant de Londres.

Olly a adoré sa voix dans sa première condition lorsqu’il a interprété In The Silence de JP Cooper.

Dans les Callbacks, David a chanté Sandcastles de Beyoncé ainsi que Easy on Me d’Adele en demi-finale.

Qui sont les capitaines d’équipe sur The Voice ?

Chacun des candidats fait partie d’une équipe dirigée par un mentor musical pour les aider à être couronnés vainqueurs de The Voice.

Dans chaque équipe, il y a un concurrent en finale.

Les capitaines d’équipe sont : Sir Tom Jones, Olly Murs, Anne-Marie et Will.i.am.

Quand est la finale de The Voice UK ?

La finale 2022 de The Voice sera diffusée le samedi 29 octobre 2022.

L’émission sera diffusée à 20h sur ITV mais pourra être visionnée ensuite sur ITV Hub.