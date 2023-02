Qui est en finale de The Masked Singer UK 2023 ?

THE Masked Singer s’apprête à couronner un tout nouveau vainqueur.

La saison quatre a apporté encore plus de performances spectaculaires et de révélations inattendues – mais il ne reste plus que trois actes.

Qui est en finale de The Masked Singer ?

Faon

TVI

Fawn espère être couronné vainqueur de The Masked Singer 2023[/caption]

The Masked Singer’s Fawn espère qu’elle sera la nouvelle gagnante de la série à succès d’ITV,

Avec ses grands yeux de biche et sa tenue racée, ce cerf est une force avec laquelle il faut compter.

Son costume la voit vêtue d’une petite veste marron foncé et de leggings marron clair ; à la fois avec des taches blanches sur eux.

Le masque mignon est un cerf brun avec des yeux brun foncé et un arc brun clair avec des taches blanches.

Les théories des fans sur qui pourrait être Fawn :

Shania Twain

Natalie Appleton

Suranne Jones

Kim Woodburn

Mel C

Certains des indices de Fawn sont :

Faon ne demande pas de lait mais cinq sucres dans son café.

Elle a révélé que lorsqu’elle était plus jeune, elle était “un peu maladroite”.

Les maths étaient une passion.

Dans le VT, elle porte un collier avec ‘Sandy’ dessus.

Fawn a mentionné les mots « café noir » et « sablonneux ».

Phénix

TVI

Phoenix remportera-t-il la couronne ?[/caption]

Phoenix espère renaître de ses cendres et être couronné vainqueur de The Masked Singer.

Avec son costume à plumes élaboré, c’est quelqu’un qui sait se démarquer.

Mais Phoenix a-t-il ce qu’il faut pour rester démasqué ?

Les théories des fans sur qui Phoenix pourrait être :

David tennant

Nicolas Hoult

Joe Sugg

Jason Orange

Ricky Wilson

Certains des indices de Phoenix sont :

Phoenix a révélé qu’ils sont doués pour se réinventer, car ils sont “nés de nouveau” et “réincarnés”.

Ils étaient calmes comme un enfant.

Leur énigme était : “Je suis tout flamme et feu, mes plumes en feu, cela peut vous intriguer d’apprendre, j’ai été un slogan.”

Ils chantent avec un accent américain.

Ils sont bons pour “suivre une piste” et ont été montrés en train d’inspecter certaines empreintes de pas avec une loupe.

Rhinocéros

TVI

Rhino espère rester démasqué et être couronné vainqueur[/caption]

Avec son costume de cow-boy à l’américaine, Rhino s’est révélé populaire sur The Masked Singer.

Mais jusqu’à présent, personne n’a réussi à démasquer ce personnage de rodéo.

Après sa première représentation, Davina McCall a déclaré : « Rhino a été particulièrement émotif.

“Il y a des gens qui vous attirent complètement.”

Les théories des fans sur qui pourrait être Rhino :

James Arthur

Charly Simpson

Marque Russel

Lewis Capaldi

Certains des indices de Rhino sont :

Dans le premier VT de Rhino, un panneau est apparu qui disait “Bienvenue à Cobalt”.

Le panneau indiquait également qu’il y avait une population de 158 967 personnes et que les règles étaient « pas de crachats, pas de voleurs et pas de cris ».

Trois flèches ont été affichées derrière Rhino.

Rhino a également donné cette énigme : « Je suis le chef de cette ville, et je suis heureux. Mais l’un d’entre vous pourrait penser que je suis assez lourd.

Qui a quitté The Masked Singer ?

La saison 4 de Masked Singer a vu de nombreuses célébrités très appréciées enlever leur masque.

Voici qui a été démasqué en 2023 :

Septième semaine – Jacket Potato et Jelly Fish se sont révélés être Richie Sambora et Amber Riley

– Jacket Potato et Jelly Fish se sont révélés être Richie Sambora et Amber Riley Sixième semaine – Otter et Knitting se sont révélés être Daisy May Cooper et Claire Richards

– Otter et Knitting se sont révélés être Daisy May Cooper et Claire Richards Cinquième semaine – Pigeon qui s’est avéré être Katherine Ryan

– Pigeon qui s’est avéré être Katherine Ryan Semaine quatre – Rubbish s’est révélé être la légende du snooker Stephen Hendry

– Rubbish s’est révélé être la légende du snooker Stephen Hendry Semaine trois – Cat and Mouse était le tout premier duo présenté, Martin et Shirlie Kemp

– Cat and Mouse était le tout premier duo présenté, Martin et Shirlie Kemp Deuxième semaine – Piece of Cake démasqué en tant que chanteur de Shout Lulu

– Piece of Cake démasqué en tant que chanteur de Shout Lulu Semaine un – Ghost révélé être le footballeur Chris Kamara

Quand est la finale de The Masked Singer?

La saison 4 de Masked Singer a débuté le jour de l’an et a été diffusée le samedi soir.

La grande finale de la quatrième série sera diffusée le samedi 18 février 2023 sur ITV à 19h.

Le dernier épisode sera disponible pour être regardé sur ITV X après sa diffusion.