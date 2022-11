Comme le dit le dicton, toutes les bonnes choses ont une fin, et malheureusement, cela vaut aussi pour Bake Off.

12 boulangers amateurs ont été lentement réduits à seulement trois boulangers vedettes, qui espèrent être couronnés vainqueurs de 2022.

Les juges Paul Hollywood et Prue Leith décideront qui remportera Bake Off 2022[/caption]

Qui est en finale de The Great British Bake Off 2022 ?

Bake Off a démarré en septembre 2022, lorsqu’une douzaine de boulangers amateurs sont entrés dans la célèbre tente blanche.

Tous les candidats espéraient impressionner les juges Paul Hollywood et Prue Leith.

Mais après neuf semaines de défis, il ne reste plus que trois boulangers en lice.

La grande finale aura lieu le 15 novembre 2022.

Abdul, Londres, ingénieur en électronique

Marc Bourdillon

Abdul est un ingénieur et boulanger amateur qui espère gagner le spectacle[/caption]

Élevé en Arabie saoudite de parents pakistanais, Abdul est le milieu de trois enfants – et celui qui a eu des ennuis pour avoir démonté les appareils électroniques de la maison.

Mais tout est bien qui finit bien, et il est maintenant ingénieur en électronique, partageant son temps entre Londres et Cambridge.

Danseur de salsa passionné et fan de l’espace avoué, son intérêt pour la pâtisserie a commencé lorsque lui et ses collègues diplômés ont cuisiné ensemble pour égayer leurs pauses-café quotidiennes.

Il applique sa pensée de précision à la chimie de la création de pâtisseries.





Tout au long de son temps sur Bake Off, Abdul a impressionné les juges avec ses pâtisseries qui incluent souvent l’espace et les astronautes.

Sandro, Londres, nounou

Marc Bourdillon

Sandro espère gagner Bake Off 2022[/caption]

Sandro est né en Angola, mais a fui la guerre d’Angola avec sa mère quand il avait deux ans, s’installant ensuite à Londres.

Passionné de fitness, Sandro est un boxeur passionné et a également une formation en ballet et en breakdance.

Quand Sandro avait 21 ans, son père est décédé et il s’est tourné vers la pâtisserie comme forme de thérapie.

Maintenant, il vit et respire, et on le trouve souvent en train de préparer des pâtisseries dans une ambiance détendue avec la télé allumée, ou d’organiser des cours de pâtisserie virtuels pour les enfants autistes.

Il aime infuser ses pâtisseries avec des saveurs de son héritage angolais – l’épice de paprika associée à du fromage acidulé et des pâtisseries sucrées étouffées dans du dulce de leche collant.

Pendant le concours, Sandro a impressionné Prue et Paul avec ses créations ambitieuses.

Syabira, Londres, associée de recherche cardiovasculaire

Marc Bourdillon

Syabira a commencé à cuisiner en 2017 et est maintenant en finale Bake Off[/caption]

Syabira, née en Malaisie, est l’un des sept enfants.

Elle a déménagé au Royaume-Uni en 2013 pour étudier pour son doctorat et est maintenant heureusement installée à Londres avec son petit ami, Bradley.

Syabira a commencé à cuisiner en 2017 avec un gâteau de velours rouge, qui lui a rappelé les friandises qu’elle partageait avec ses amis à la maison.

Elle est tout à fait d’accord pour donner des saveurs malaisiennes aux classiques britanniques – les pâtés de Cornouailles au poulet rendang sont un favori particulier.

Syabira a été la préférée des fans de Bake Off avec ses pâtisseries détaillées et son utilisation d’épices.