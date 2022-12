Qui est en finale de MasterChef : The Professionals 2022 ?

DEPUIS 2008, Masterchef: The Professionals est une opportunité pour les chefs de poursuivre leur carrière culinaire.

La finale de la série 15 de l’émission de cuisine verra trois cuisiniers s’affronter pour remporter le trophée tant convoité. Mais qui sont les trois finalistes et quand est diffusée la finale ? Voici ce que nous savons.

Qui est en finale de MasterChef : The Professionals ?

Charlie Jeffreys

Jeffreys est chef de partie senior chez Alain Ducasse au Dorchester à Londres.

Le chef est originaire de Dorchester, Dorset, mais vit maintenant à Londres.

Jeffreys travaillait auparavant à Yalbury Cottage à Dorchester, où il a commencé comme laveur de casseroles avant de gravir les échelons.

Il a été félicité par le juge Masterchef Marcus Wareing au cours de la série pour sa créativité.

Ses plats comprenaient un chou-fleur farci au poulet et un rouget rôti attaché en forme de cœur et rempli de rouget et de souris crabe.

Sagar Massey

Massey est sous-chef principal à l’hôtel Marine and Lawn de Troon, en Écosse.

Il est originaire de Bulanshahr, en Inde, mais vit maintenant à Johnstone, en Écosse, après avoir déménagé dans le pays en 2014.

Massey a travaillé dans un certain nombre de restaurants différents à travers l’Écosse, y compris Rusacks St Andrews, qui est basé à côté du parcours de golf de renommée mondiale.

Son père était également chef et Massey attribue à ses parents l’inspiration pour travailler comme cuisinier professionnel.

Nikita Pathakji

Pathakji est sous-chef junior chez Kitchen W8 à Londres.

Elle a grandi à Derby mais a déménagé à Londres pour poursuivre son rêve de devenir chef.

Son premier rôle était au Lanesborough à Knightsbridge, Londres. Depuis, elle a travaillé dans des restaurants acclamés tels que The Lanesborough grill, Claude Bosi au Bibendum et Core by Clare Smyth.

Pathakji a fréquenté le Westminster Kingsway College.

A quand la finale de MasterChef : The Professionals ?

La finale sera diffusée le 11 décembre 2022 à 18h15 sur BBC One.

La finale qui se déroule dimanche est un départ des séries précédentes, car l’émission est généralement diffusée en semaine.

La finale sera composée des trois finalistes préparant un repas de trois plats pour les juges, le vainqueur devenant Masterchef : le champion des professionnels.