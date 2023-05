Les téléspectateurs ont adoré I’m A Celebrity South Africa, qui a opposé des visages célèbres les uns aux autres.

Mais malheureusement, toutes les bonnes choses doivent avoir une fin, et cela vaut pour l’émission dérivée All Stars – et maintenant un gagnant doit être couronné.

Rex

Qui est en finale de I’m A Celebrity South Africa ?

I’m A Celebrity South Africa diffusera sa grande finale ce soir (12 mai 2023), à 20h sur ITV.

Le line-up a commencé avec 16 célébrités, qui ont maintenant été réduites à seulement quatre.

Les autres camarades de camp qui ont réussi, l’ont fait en remportant des essais – et non par un vote des téléspectateurs.

Dans l’émission de ce soir, les quatre finalistes seront ensuite réduits à deux, qui s’affronteront lors d’un dernier essai.

Les quatre finalistes sont :

Jordan Banjo – Star de la radio et danseur de la diversité.

Fatima Whitbread – Ancienne athlète olympique.

Phil Tufnell – Ancienne star du cricket.

Myleene Klass – Star de la radio et de la télévision

Quelles sont les stars de I’m A Celebrity All Stars qui ont participé à la série ?

La série All Stars mettait en vedette toute une série de camarades de camp emblématiques au fil des ans.

Au cours des trois dernières semaines, de nombreuses stars ont quitté la série après avoir échoué à un procès.

Ceux qui sont partis et qui n’ont pas atteint la finale sont :

Helen Flanagan – Connue pour Coronation Street.

Carol Vorderman – Ancienne star du compte à rebours.

Amir Khan – Ancien héros de boxe.

Paul Burrell – Connu pour être l’assistant de la princesse Diana.

Shaun Ryder – chanteur de Happy Mondays.

Fatima Whitbread – Ancienne athlète olympique.

Janice Dickinson – Connue pour être la « première mannequin au monde ».

Andrew Whymen – star de Coronation Street.

Dean Gaffney – Ancienne star d’EastEnders.

Gillian McKeith – présentatrice de télévision.

Georgia Toffolo – Star de la télé-réalité.

Joe Swash – présentateur de télévision et acteur.

Où en Afrique du Sud se déroule le camp I’m A Celebrity ?

Pour la série all stars de I’m A Celebrity, l’émission s’est déplacée en Afrique du Sud.

ITV a occupé un espace six fois plus grand que son terrain habituel sur la Gold Coast australienne pour le camp, les Bushtucker Trials et d’autres défis.

Au lieu de cela, le camp de la série All Stars est situé dans le parc national Kruger.

Cela signifiait que les célébrités étaient entourées d’animaux sauvages à environ cinq miles de là pendant leur séjour au camp.