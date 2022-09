Celeb Cooking School a atteint sa grande finale après des semaines de transpiration dans la cuisine.

Les trois étudiants restants doivent préparer une version sophistiquée de leur tout premier plat du concours pour avoir une chance d’être couronné vainqueur de la série.

Qui est en finale de Celeb Cooking School ?

Kerry Katon

Ray Burmiston / Canal 4

Kerry Katona est finaliste de la Celeb Cooking School[/caption]

L’icône du showbiz Kerry Katona a atteint la dernière étape du concours de cuisine.

Katona était une ancienne membre du groupe de filles Atomic Kitten de 1998 à 2001 et de nouveau de 2012 jusqu’à son deuxième départ en 2017.

En 2004, elle a remporté I’m a Celebrity… Get Me Out of Here! et a été finaliste de Celebrity Big Brother en 2011.

Toby Aromolaran

Getty

La star de Love Island, Toby, a atteint la phase finale de la compétition.

Lui et sa désormais petite amie de l’émission, Chloe Burrows, ont terminé deuxièmes sur Love Island 2021.

Depuis son retour de la villa Love Island, Toby a repris son travail de footballeur semi-professionnel avec Hashtag United.

En savoir plus sur l’école de cuisine des célébrités PAS UN FAN Les fans de Celeb Cooking School ont BEAUCOUP de plaintes alors qu’ils “s’éteignent” RAGE Les téléspectateurs de Celeb Cooking School « fulminent » après leur élimination – jurant de boycotter l’émission

Laura Tott

Ray Burmiston / Canal 4

Laura Tott est finaliste de la Celeb Cooking School[/caption]

La star de First Dates, Laura, a une chance de gagner le concours de cuisine car elle est annoncée comme l’une des finalistes.

Laura a travaillé comme serveuse et barmaid pendant des années avant de le faire devant la caméra dans l’émission de téléréalité First Dates.

En 2019, elle a terminé sa formation pour devenir ambulancière dûment enregistrée et a quitté l’émission de téléréalité.

Qui était dans le line-up de Celeb Cooking School ?

Les célébrités qui se sont inscrites au cours intensif comprenaient :

Stevo the Madman – Ancien footballeur professionnel et créateur de contenu.

Sam Thompson – L’ancienne star de Made in Chelsea est devenue influenceuse.

Maeva D’Ascanio – connue pour avoir joué dans Made in Chelsea.

Zeze Millz – connu comme l’hôte de The Zeze Millz Show.

Shaun Ryder – Connu pour être le chanteur principal des groupes Happy Mondays et Black Grape.

Paul Chowdhry – humoriste primé.

Kim Woodburn – Connue pour avoir hébergé How Clean Is Your House?





Qui étaient les juges de Celeb Cooking School ?

Les célébrités ont été formées et jugées par le chef étoilé Giorgio Locatelli qui pense qu’il peut apprendre à cuisiner à n’importe qui.

Locatelli est un chef italien de renommée mondiale qui a conservé l’étoile Michelin du restaurant primé Locanda Locatelli de Londres pendant 20 années consécutives.

Poppy O’Toole, chef formé au Michelin et star de TikTok, a rejoint Giorgio pour juger.

En savoir plus sur le soleil baguette magique Les gens réalisent à peine qu’ils ont mal utilisé les baguettes à bulles C’EST SERRÉ Kate Middleton ne jure que par un produit à 6 £ pour empêcher ses chaussures de glisser

Poppy est devenue célèbre lorsqu’elle a publié une compilation de tous les plus grands succès de la pomme de terre – ce qui lui a valu un million d’abonnés stupéfiants et le visage de la pomme de terre TikTok.

Celeb Cooking School est animée par le présentateur de radio et de télévision Melvin Odoom.