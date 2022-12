STRICTEMENT Come Dancing est presque terminé pour une autre année, avec seulement DEUX semaines de plus dans la compétition.

Il ne reste plus que cinq célébrités, qui ont toutes en vue de remporter le trophée Glitterball.

Pennsylvanie

Fleur East et Vito Coppola ont atteint la demi-finale Strictly[/caption]

Qui est en demi-finale de Strictly Come Dancing ?

Fleur East et Vito Coppola

Fleur East et Vito Coppola ont prouvé qu’ils avaient ce qu’il fallait et espèrent que cela suffira pour les amener à la finale Strictly.

Leur plus grande réussite a été lorsqu’ils ont dominé le classement à Blackpool.

Fleur est devenue célèbre sur The X Factor en 2014, ce qui a contribué à lancer sa carrière pop.

Elle est également apparue sur I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here en 2018, et présente maintenant l’émission de petit-déjeuner sur Hits Radio avec James Barr.

Hamza Yassin et Jowita Przystał

Pennsylvanie

Hamza Yassin et Jowita Przystał sont strictement favoris pour remporter le spectacle[/caption]

Hamza Yassin et Jowita Przystał sont les favoris pour remporter le spectacle et ont impressionné les fans avec leurs mouvements depuis le début du spectacle.

Ils ont impressionné par leurs routines qui les ont vus quatre fois en tête du classement.

Hamza est surtout connu pour son travail sur l’émission Countryfile de la BBC, ainsi que sur Springwatch et Animal Park.

Helen Skelton et Gorka Marquez

Pennsylvanie

Helen Skelton et Gorka Marquez participent à la demi-finale[/caption]

Helen Skelton et Gorka Marquez ont également impressionné les téléspectateurs et les juges avec leur chimie dancefloor.

Jusqu’à présent, le couple n’est pas en tête du classement, mais à deux reprises, il a obtenu la note très élevée de 39.

Helen est surtout connue pour son travail sur Blue Peter et Countryfile.

Elle a utilisé Strictly pour réparer son cœur brisé.

Helen a annoncé sa séparation de son mari star de la ligue de rugby Richie Myler en avril 2022 – quatre mois après la naissance de leur troisième enfant.

Molly Rainford et Carlos Gu

Pennsylvanie

Molly Rainford et Carlos Gu espèrent être en finale[/caption]

Molly Rainford et Carlos Gu sont devenus de plus en plus forts au fil des semaines.

Après s’être retrouvés dans les deux derniers à plus d’une occasion, ils espèrent impressionner suffisamment les juges et les téléspectateurs pour se rendre en finale.

Loin de Strictly, Molly est devenue célèbre à l’âge de 11 ans lorsqu’elle est devenue la plus jeune finaliste de Britain’s Got Talent.

Will Mellor et Nancy Xu

Pennsylvanie

Will Mellor et Nancy Xu ont dominé le classement deux fois[/caption]

Will Mellor et Nancy Xu ont mérité leur place en demi-finale et ont même dominé le classement lors des semaines 10 et 11.

La paire s’est avérée être un grand succès dans la série et espère avoir fait assez pour se qualifier pour la grande finale.

Pendant ce temps, l’acteur Will est surtout connu pour ses rôles dans Two Pints ​​Of Lager And A Packet Of Chips and Hollyoaks.

Qui d’autre a été dans Strictly Come Dancing 2022?

Strictement commencé avec 15 célébrités, et ils ont été réduits, semaine après semaine.

Jusqu’à présent, dix couples ont été renvoyés chez eux :

Onzième semaine : Kym Marsh et Graziano Di Prima

Kym Marsh et Graziano Di Prima Dixième semaine : Ellie Taylor et Johannes Radebe

: Ellie Taylor et Johannes Radebe Semaine neuf : Tyler West et Dianne Buswell

Tyler West et Dianne Buswell Huitième semaine : Tony Adams et Katya Jones

Tony Adams et Katya Jones Septième semaine : Ellie Simmonds et Nikita Kuzmin

Ellie Simmonds et Nikita Kuzmin Sixième semaine : James Bye et Amy Dowden

James Bye et Amy Dowden Cinquième semaine : Jayde Adams et Karen Hauer

Jayde Adams et Karen Hauer Semaine quatre : Matt Goss et Nadiya Bychkova

: Matt Goss et Nadiya Bychkova Semaine trois : Richie Anderson et Giovanni Pernice

Richie Anderson et Giovanni Pernice Deuxième semaine : Kaye Adams et Kai Widdrington

Kaye Adams et Kai Widdrington Semaine un: Plus personne

Quand est la demi-finale Strictly?

L’épisode de demain soir (10 décembre 2022) a été reporté pour faire place au match de Coupe du monde Angleterre-France.

La demi-finale en direct sera diffusée dimanche soir (11 décembre 2022) à 19h15.

L’émission de résultats Strictly sera ensuite diffusée à 20h15 le lundi 12 décembre 2022.