Qui est en charge? La plupart des Américains, dont près d’un tiers des démocrates, ne pensent pas que Biden s’acquitte de ses fonctions de président – ​​sondage

Un sondage de Trafalgar Group a montré que 57% des Américains pensent que Joe Biden n’exécute pas pleinement les fonctions de président – et ce n’est pas seulement un point de vue de droite. Près d’un démocrate sur trois pense que quelqu’un d’autre dirige le pays.

Avec environ 7% répondant comme ‘pas certain,’ seuls 36% des Américains pensent que leur président remplit pleinement le rôle de sa fonction, selon le sondage, qui a été réalisé entre le 23 et le 25 juin en partenariat avec la Convention of States Action.

Seuls 59% des démocrates pensent que Biden est aux commandes – un chiffre peut-être surprenant compte tenu du fait qu’il aurait obtenu plus de 81 millions de voix lors de l’élection présidentielle de novembre dernier, dépassant le précédent record de 69,5 millions établi par Barack Obama.

Seulement 11% des répondants républicains et 36% des indépendants ont déclaré que Biden dirigeait la politique et dirigeait le pays. Le sondage a été pondéré en faveur des démocrates, avec plus de 39% des participants s’identifiant au parti de Biden. Moins de 36 % étaient républicains et 25 % étaient indépendants.

Par groupe d’âge, les jeunes étaient de loin les plus sceptiques quant à l’emprise de Biden sur le pouvoir. Selon l’enquête, seulement 21% des 18-24 ans pensent qu’il s’acquitte pleinement des tâches de son bureau. Aucun autre segment d’âge n’a été interrogé en dessous de 36%.

En termes de race, Biden a semblé inspirer le plus de confiance parmi les électeurs noirs, avec 69% d’entre eux déclarant qu’il jouait pleinement en tant que président. Les Asiatiques, à 59%, étaient également relativement confiants qu’il prenait les décisions majeures, mais les participants hispaniques et blancs sont arrivés à 35% et 30%, respectivement.

Le représentant américain Ronny Jackson (R-Texas), ancien médecin de la Maison Blanche pour le président de l’époque, Donald Trump, s’est joint à 13 autres membres républicains du Congrès le mois dernier pour demander à Biden de passer un test cognitif pour évaluer son aptitude mentale à exercer ses fonctions.





Biden a fait une série de gaffes, à la fois pendant la campagne électorale l’année dernière et depuis son entrée en fonction en tant que président en janvier, soulevant des questions sur son acuité mentale. À 78 ans, il est le plus vieux président de l’histoire des États-Unis.

Son premier voyage de politique étrangère, le mois dernier en Europe, a été entaché de plusieurs trébuchements, notamment en faisant référence à plusieurs reprises à la Libye lorsqu’il voulait dire la Syrie et en suggérant à tort que le Premier ministre britannique Boris Johnson avait négligé de présenter le président sud-africain Cyril Ramaphosa lors d’une tournée. -table de discussion par lien vidéo.

« Ce n’est plus une question de rire » Jackson a déclaré mardi dans une interview à Fox News. Il ajouta, « La Maison Blanche est passée d’un symbole de pouvoir et d’autorité à ce qui ressemble, à ce stade particulier, à une résidence-services. »

Jackson a déclaré que Biden n’avait pas répondu à une lettre envoyée par les 14 membres du Congrès qui l’ont appelé à passer un test cognitif. Interrogé en août dernier par le journaliste de CBS News Errol Barnett, qui est noir, s’il avait passé un tel test, le candidat de l’époque Biden a répondu : « Pourquoi diable ferais-je un test ? Allez mec. C’est comme vous dire, avant d’entrer dans ce programme, vous passez un test [to see] que vous preniez de la cocaïne ou non. Qu’en penses-tu, hein ? Êtes-vous un drogué ? »





