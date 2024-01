Qui est en charge de Gaza et de la Cisjordanie ?

Un mélange complexe d’autorités gouverne les 5,5 millions de Palestiniens vivant dans la bande de Gaza et dans les territoires de Cisjordanie.

Les Palestiniens, comme les Juifs, font remonter leurs ancêtres à la zone géographique qui forme aujourd’hui l’État d’Israël et les deux territoires palestiniens. Pourtant, les Palestiniens ne disposent pas d’un État universellement reconnu, et leurs aspirations à en créer un dépendent non seulement du leadership palestinien, mais aussi d’Israël et de la reconnaissance des puissances étrangères.

Officiellement, l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) représente les Palestiniens du monde entier dans les forums internationaux, tandis que l’Autorité palestinienne (AP), une institution plus récente dirigée par une faction de l’OLP connue sous le nom de Fatah, est censée gouverner la majeure partie de la Cisjordanie et de la bande de Gaza.

En réalité, l’AP a éclipsé l’OLP, et toutes deux sont profondément troublées ; Israël exerce un contrôle important sur les territoires palestiniens, de facto et officiel ; et Gaza est dirigée par le groupe militant palestinien Hamas, qu’Israël et plusieurs autres pays ont désigné comme organisation terroriste.

Les dirigeants palestiniens devront faire face à ces défis et à d’autres – notamment les problèmes de succession et une nouvelle guerre entre Israël et le Hamas – pour réaliser le rêve de leur peuple d’un État palestinien indépendant.

Qui commande dans la bande de Gaza et en Cisjordanie ?

Cela dépend de l’emplacement. Dans les années 1990, l’OLP et Israël ont signé les accords d’Oslo et l’accord Gaza-Jéricho, accords qui divisaient les zones de contrôle à Gaza et en Cisjordanie (à l’exclusion de Jérusalem-Est) entre Israël et l’Autorité palestinienne nouvellement créée, dans l’espoir que l’Autorité palestinienne deux territoires constitueraient à terme un État palestinien.

Mais avec les décennies Conflit israélo-palestinien toujours en suspens, les territoires restent formellement divisés en trois zones de contrôle :

Zone A qui comprend la majeure partie de Gaza et environ 17 pour cent de Cisjordanie, est la plus densément peuplée et urbanisée. Il est désigné comme étant entièrement sous contrôle palestinien sous Oslo, notamment pour les affaires civiles et les questions de sécurité intérieure. Cependant, Israël a mené une vaste campagne militaire à Gaza depuis octobre 2023 dans le but d’éliminer le Hamas, et a donc imposé des contrôles de mouvement plus stricts sur le territoire.

qui comprend la majeure partie de Gaza et environ 17 pour cent de Cisjordanie, est la plus densément peuplée et urbanisée. Il est désigné comme étant entièrement sous contrôle palestinien sous Oslo, notamment pour les affaires civiles et les questions de sécurité intérieure. Cependant, Israël a mené une vaste campagne militaire à Gaza depuis octobre 2023 dans le but d’éliminer le Hamas, et a donc imposé des contrôles de mouvement plus stricts sur le territoire. Zone B couvre près d’un quart de la Cisjordanie et comprend principalement des villages et des zones rurales. Israéliens et Palestiniens coopèrent ici en matière de sécurité, mais l’Autorité palestinienne gère toutes les affaires civiles. Israël contrôle également la circulation des biens et des personnes. Les zones A et B comptent une population palestinienne combinée d’environ 2,8 millions d’habitants.

couvre près d’un quart de la Cisjordanie et comprend principalement des villages et des zones rurales. Israéliens et Palestiniens coopèrent ici en matière de sécurité, mais l’Autorité palestinienne gère toutes les affaires civiles. Israël contrôle également la circulation des biens et des personnes. Les zones A et B comptent une population palestinienne combinée d’environ 2,8 millions d’habitants. Zone C constitue le reste des terres et se compose principalement de zones pastorales. Elle contient la plupart des ressources naturelles de la Cisjordanie et est sous contrôle total israélien, bien que l’Autorité palestinienne fournisse des services éducatifs et médicaux aux 150 000 Palestiniens de la région. La région abrite la plupart des colons israéliens, qui totalisent quelque 700 000 personnes réparties en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. La plupart vivent près de la frontière avec Israël, bien que le droit international qualifie leurs colonies d’illégales.

Depuis 2006, la bande de Gaza est contrôlée par le Hamas, un groupe armé et un parti politique fondé lors de la première « Intifada » ou soulèvement palestinien contre le régime israélien en 1987-1993. (Le nom Hamas est un acronyme pour « Mouvement de résistance islamique » en arabe.)

L’organisation a été créée à partir de la branche palestinienne du fraternité musulmane concurrencer le Jihad islamique palestinien (JIP), une faction militante qui vise simultanément à détruire l’État d’Israël et à créer un État palestinien gouverné par loi islamique. Le Hamas s’oppose explicitement à l’existence d’Israël et a perpétré de graves actes de violence contre les Israéliens. Son déchaînement du 7 octobre 2023 dans le sud d’Israël a tué plus de 1 200 personnes et a déclenché une réponse militaire israélienne massive visant à éradiquer le Hamas. Des gouvernements comme les États-Unis, Israël, le Japon et l’Union européenne (UE) ont désigné le Hamas comme organisation terroriste.

Le Hamas a brièvement rejoint l’AP, accédant à la tête de l’autorité en 2006 après avoir remporté les élections générales en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Mais il s’est séparé du pouvoir quelques mois plus tard, lorsque la faction rivale du Fatah, qui a longtemps dominé l’Autorité palestinienne, a refusé de reconnaître la victoire électorale du Hamas. Les deux sont entrés en guerre, et bien que le Fatah ait réussi à chasser le Hamas de Cisjordanie et à y maintenir son emprise sur les affaires palestiniennes, les forces du Hamas ont pris le dessus dans la bande de Gaza, assurant le contrôle du groupe sur le territoire. Le schisme entre Gaza et la Cisjordanie est suffisamment grave pour que certains experts considèrent Gaza comme «pratiquement un État séparé” avant la guerre avec Israël dévasté le territoire.

Qui gouverne les Palestiniens à Jérusalem ?

À cheval sur la frontière entre Israël et la Cisjordanie, la ville de Jérusalem est peuplée à la fois d’Arabes et de Juifs depuis des siècles. Il abrite certains des sites les plus sacrés du christianisme et de l’islam, ainsi que les sites les plus sacrés du judaïsme. Aujourd’hui, elle abrite de nombreux Palestiniens et Israéliens, bien qu’Israël exerce un contrôle politique.

L’accord de paix qui a mis fin à la première guerre israélo-arabe en 1949, déclenchée par la fondation d’Israël l’année précédente, a divisé la ville entre la domination israélienne à l’ouest et la domination jordanienne à l’est. Israël a pris Jérusalem-Est en Guerre israélo-arabe de 1967et il considère la ville « complète et indivise » de Jérusalem comme sa capitale en raison de l’appartenance du peuple juif. des liens historiques et religieux profonds Vers la ville. Les États-Unis, le Guatemala, le Honduras, le Kosovo et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont construit des ambassades en Israël dans la partie ouest de Jérusalem. D’autres pays maintiennent leurs missions à Tel-Aviv en raison du statut contesté de Jérusalem.

Pendant ce temps, les Palestiniens revendiquent Jérusalem-Est comme capitale de leur État, compte tenu de sa centralité dans l’économie palestinienne, de son importance pour les musulmans en particulier et de sa population palestinienne. plus de 360 ​​000. Néanmoins, l’annexion de facto de Jérusalem-Est par Israël la soumet à la loi israélienne. La plupart des Palestiniens y sont désignés comme résidents permanents d’Israël – un statut qui peut être révoqué à titre punitif. La plupart ne sont citoyens d’aucun pays ; ayant largement refusé la citoyenneté israélienne offerte en 1967 ou perdu la citoyenneté jordanienne après qu’Amman ait renoncé à ses revendications sur la Cisjordanie en 1988.

Qui supervise les populations de réfugiés palestiniens ?

L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA), créé en 1949, gère les camps de réfugiés palestiniens en Jordanie, au Liban, dans les territoires palestiniens et en Syrie en relation avec les autorités locales. Ces camps abritent des Palestiniens déplacés par les guerres israélo-arabes de 1948 et 1967, ainsi que leurs descendants. Certains camps, comme ceux de Rafah et de Jabalia à Gaza, sont devenus des villes bâties. Pourtant, ils restent dépendants de l’aide de l’ONU, même si certains ont des populations qui dépasser cent mille. Proche de six millions de réfugiés enregistrés sont sous la responsabilité de l’UNRWA, même si tous ne résident pas dans des camps.

Les gouvernements hôtes assurent la sécurité dans les camps, tandis que l’UNRWA assure les soins de santé, le logement et l’éducation. L’UNRWA lui-même est officiellement apolitique, mais note d’expert que le Fatah exerce une influence significative sur les résidents de certains camps de réfugiés de Cisjordanie, tout comme le Hamas dans certains camps de Gaza. De plus, l’UNRWA a fait face à des accusations que le Hamas a coopté certains de ses employés et installations.

Comment l’Autorité palestinienne gouverne-t-elle ?

L’AP a son siège en Cisjordanie, où elle opère depuis la ville de Ramallah. Officiellement appelée Autorité nationale palestinienne, elle comprend la plupart des principales factions palestiniennes, telles que le Fatah et le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), mais exclut les groupes militants tels que le Hamas et le JIP. Les responsabilités de l’autorité sont définies dans la loi de 2002 Loi fondamentale qui sert de constitution palestinienne provisoire.

Le président palestinien Mahmoud Abbas est simultanément chef de l’Autorité palestinienne, de l’OLP et de son parti, le Fatah, qui est le plus représenté au sein de l’Autorité palestinienne parmi toutes les factions. Mohammad Shtayyeh est Premier ministre de l’Autorité palestinienne depuis 2019, même s’il détient peu de pouvoir par rapport à Abbas.

L’Autorité palestinienne est devenue synonyme de « corruption, népotisme et inefficacité ». écrit Ghaith al-Omari, ancien responsable de l’Autorité palestinienne et actuel chercheur principal au Washington Institute for Near East Policy. De nombreux experts affirment que la gouvernance a commencé à s’éroder sérieusement après qu’Abbas soit devenu président de l’OLP en 2004. Dix-neuf ans après le début de ce qui aurait dû être un mandat présidentiel de quatre ans, Abbas a concentré le pouvoir en dissolvant le Parlement, renforçant ainsi son mandat. contrôle sur le pouvoir judiciaire, introduisant des lois uniquement par décret et purgeant les rivaux politiques. En 2021, il a bloqué des élections présidentielles et législatives qui auraient été les premières palestiniennes depuis 2006. Abbas a imputé cette décision aux restrictions israéliennes sur le vote à Jérusalem-Est, bien que les experts disent qu’il craignait probablement que lui et son parti perdent face au Hamas.

L’organisme de surveillance international des droits de l’homme, Freedom House, classe l’Autorité palestinienne comme « autoritaire » et la Cisjordanie comme « non libre » en raison de la mauvaise gouvernance palestinienne et de l’occupation israélienne.

Abbas supervise également les opérations en Cisjordanie forces de sécurité, composé de policiers et d’autres agents de sécurité, mais ne peut pas constituer une armée conventionnelle, conformément aux accords d’Oslo. Ils travaillent en coordination avec l’armée israélienne, les Forces de défense israéliennes (FDI), pour éliminer le Hamas et d’autres groupes armés et ont également été accusés de brutalités contre des civils palestiniens. En conséquence, de nombreux Palestiniens considèrent les forces de sécurité comme…