Qui est Emma Pattison ? La directrice de l’université d’Epsom retrouvée morte à l’école

EMMA Pattison était la directrice de l’Epsom College qui a été retrouvée morte à l’école le 5 février de cette année.

Son corps, ainsi que ceux de son mari et de sa fille, ont été découverts par les flics vers 1 heure du matin.

Emma avait été nommée directrice du collège en septembre 2022 Crédit : John Wildgoose 2017

Qui est Emma Pattison ?

Emma, ​​42 ans, était à la tête du prestigieux Epsom College de Surrey, où les frais coûtaient 42 000 £ par an.

Jeremy Vine et Nicholas Witchell font partie des anciens élèves de l’école.

Emma a été décrite comme une “enseignante merveilleuse” et une personne “charmante”.

La communauté scolaire a été ébranlée par la perte “traumatique”.

Emma a été nommée la toute première femme à la tête de l’école en septembre de l’année dernière.

Elle a révélé aux élèves en décembre que la famille avait acheté un labrador, nommé Bella, pour vivre avec eux dans l’enceinte de l’école.

Elle a déclaré: «En termes de transition, cela a été un très grand changement pour ma famille. Nous avons déménagé – nous avons acheté un chien.

“J’ai un nouvel emploi, mon mari a un nouvel emploi, ce n’était pas censé arriver mais c’est arrivé et ma fille a commencé une nouvelle école, donc il y a eu beaucoup de changements pour nous en tant que famille.”

Le Dr Alastair Wells, président du conseil d’administration de l’Epsom College, a déclaré : « Au nom de tout le monde à l’Epsom College, je tiens à exprimer notre choc et notre incrédulité face à cette tragique nouvelle.

“Nos pensées et nos condoléances immédiates vont à la famille, aux amis et aux proches d’Emma, ​​ainsi qu’aux nombreux élèves et collègues dont elle a enrichi la vie tout au long de sa brillante carrière.

“Emma était une enseignante merveilleuse, mais c’était surtout une personne charmante. Avec le temps, nous commémorerons Emma et sa famille, de la manière appropriée et conformément aux souhaits de sa famille.

“Mais pour l’instant, nous demandons que nous ayons tous le temps, l’espace et le respect dont nous avons besoin pour accepter cette perte tragique.”

Qui est George, le mari d’Emma Pattison ?

Jusqu’à présent, peu de choses ont été révélées au sujet de son mari George, âgé de 39 ans.

Ils ont eu une fille Lettie, 7 ans, dont le corps a été retrouvé avec ses parents dans une propriété sur le terrain du collège.

Comment Emma Pattison a-t-elle été tuée ?

La mort d’Emma Pattison n’est pas encore connue, mais la police pense que les décès sont un incident isolé sans implication de tiers.

L’inspecteur-détective en chef Kimball Edey a déclaré: «Au nom de la police de Surrey, de mon équipe et de moi-même, je souhaite d’abord exprimer mes plus sincères condoléances aux amis et à la famille d’Emma, ​​Lettie et George, ainsi qu’aux étudiants et au personnel d’Epsom. College, pour leur perte tragique.

“Je veux donner l’assurance que nous mènerons une enquête approfondie sur ce qui s’est passé la nuit dernière, et j’espère pouvoir apporter un peu de paix dans ces circonstances traumatisantes. Je demanderais que leur vie privée soit respectée en cette période très difficile. »

L’inspecteur Jon Vale, commandant de l’arrondissement d’Epsom et d’Ewell, a déclaré: «Nous sommes conscients que cet incident tragique aura suscité des inquiétudes et des bouleversements dans la communauté locale.

“Bien qu’il s’agisse d’un incident isolé, dans les prochains jours, nos agents locaux resteront dans la région pour rassurer les élèves, les parents, les enseignants et la communauté locale.

“Je tiens à remercier l’école et la communauté pour leur compréhension et leur patience pendant que l’enquête se poursuit.”

Les trois décès ont été signalés au coroner.