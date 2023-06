Qui est Emma Grede et quelle est sa valeur nette ?

EMMA Grede est une figure éminente du monde de la mode et des affaires.

En tant qu’entrepreneure britannique, elle a apporté une contribution significative au monde de la mode.

Emma est de bons amis avec la famille Jenner et Kardashian Crédit : Getty

Qui est Emma Grede ?

Emma Grede est née et a grandi à East London, en Angleterre.

Elle a étudié le commerce au London College of Fashion.

Après avoir obtenu un stage chez Gucci, elle a abandonné l’université.

Elle a ensuite travaillé chez Gharani Strok avant de rejoindre Inca Productions, surtout connu pour produire des défilés avec la Fashion Week de Londres.

À seulement 26 ans, elle a lancé sa société de marketing de talents ITB Worldwide.

La société sert des clients tels que H&M, TikTok, Tommy Hilfiger et YSL Beauty, entre autres.

En juin 2023, il a été annoncé que le joueur de 41 ans serait invité dans la nouvelle série de Dragons ‘Den.

En rejoignant l’émission, elle a déclaré: « Je ne suis pas étrangère à la salle de conférence. Je suis entourée de femmes fortes et je défends celles qui sont indépendantes et ont une idée que je peux aider à développer et à grandir.

« J’ai vu Dragons’ Den grandir, et pouvoir revenir au Royaume-Uni en tant que Dragon pour partager ma propre expérience avec les entrepreneurs en herbe entrant dans le Den, est très excitant.

« Je recherche des personnes passionnées, qui n’ont pas peur de voir grand et de connaître leur produit et leur public. »

Quelle est la valeur nette d’Emma Grede ?

Emma a une valeur nette de 360 ​​millions de dollars (environ 282 millions de livres sterling).

Elle s’est mérité de nombreuses distinctions, notamment en étant reconnue comme l’une des « 30 Under 30 » de Forbes dans la catégorie Marketing & Publicité.

Où Emma Grede a-t-elle trouvé son argent ?

Emma est à l’origine de plusieurs marques de mode, de vente au détail et de style de vie et est la cofondatrice et PDG de Good American.

En plus d’être partenaire fondatrice de la marque de shapewear SKIMS, elle a également cofondé la marque de nettoyage à base de plantes Safely.

Comment Emma Grede a-t-elle rencontré les Kardashian ?

Après avoir passé un an à développer Good American, il a été lancé en octobre 2016.

Emma a eu une idée commerciale de créer du denim pour les femmes de toutes formes et tailles.

Avec cette idée, elle a approché les matriarches Kar-Jenner Kris Jenner et Khloe.

Après son pitch réussi, elle a lancé l’entreprise Good American avec Kardashians.

La marque n’a cessé de se renforcer depuis qu’elle a gagné son premier million de dollars le premier jour, en 2016.

Quelle part de SKIMS Emma Grede possède-t-elle ?

Emma est associée fondatrice et chef de produit de la marque de vêtements sculptants de Kim, SKIMS.

Elle possède un 8% participation dans la marque.

En 2022, SKIMS a doublé sa valorisation à 3,2 milliards de dollars après avoir levé 240 millions de dollars de nouveaux fonds.