Qui est Emily Steel de Gladiators ?

EMILY Steel est l’un des nouveaux gladiateurs présents dans le redémarrage de la série.

Elle est prête à montrer sa force, mais qui est-elle ?

Instagram/emillysteel

Emily est l’une des nouvelles gladiatrices[/caption]

Qui est Emily Steel ?

Emily Steel prend l’alter ego de Dynamite dans la nouvelle série de Gladiators.

Le spectacle revient pour un redémarrage avec un tout nouveau casting.

Il comportera quelques vieux jeux classiques ainsi que de nouveaux défis.

Parlant d’être un nouveau gladiateur, Emily a déclaré: «Je suis trop jeune pour me souvenir des gladiateurs originaux, mais mes parents ont adoré et m’ont suggéré d’essayer.

« Dynamite représente vraiment qui je suis et je suis ravi de montrer ce que je peux faire dans les jeux. »

Quel record d’haltérophilie détient Emily Steel ?

Emily est définitivement prête à être une gladiatrice car elle détient déjà un record d’haltérophilie.

Elle a récemment participé à des compétitions internationales dans l’un des plus grands festivals de fitness au monde et est devenue la détentrice du record britannique d’haltérophilie des moins de 23 ans.

Emily a une formation en natation et a concouru au niveau national jusqu’à l’âge de 15 ans.

Elle est maintenant une athlète CrossFit d’élite à temps plein, et entreprend également sa deuxième année d’études à plein temps à l’université en sciences du sport et de l’exercice.

Quel âge a Emily Steel ?

Emily est la plus jeune gladiatrice de la série, à seulement 20 ans, en juin 2023.

On ne sait pas exactement quand est son anniversaire.

Est-ce qu’Emily Steel est sur Instagram?

Oui, Emily informe souvent ses abonnés de ce qu’elle a fait sur sa page Instagram.

Annonçant qu’elle rejoignait Gladiators, elle a écrit: « Eh bien, c’est un peu un rebondissement…

« J’ai appris à accepter le fait que je suis en fait maintenant un Gladiateur dans la vraie vie, eek !

« Parfois, les choses imprévues et spontanées de la vie sont les plus excitantes.

2Je me suis entraîné et travaillé dur toute ma vie et de tous les sports que j’ai essayés, de chaque opportunité que j’ai eue ou de chaque médaille que j’ai gagnée, c’est de loin l’une des plus grandes choses.

Elle a expliqué que le spectacle est hors de sa « zone de confort » mais qu’elle est prête à relever le défi.