Qui est Emily O’Brien ? À propos de la nouvelle Theresa dans « Days of Our Lives » – Hollywood Life

Emily remplace Jen Lilley dans le rôle de Theresa Jours de nos vies.

Emily joue actuellement Gwen dans le feuilleton.

Emily a fait ses débuts dans les feuilletons Les jeunes et les agités.

Le Jours de nos vies le drame est tout aussi juteux dans les coulisses. Le 2 octobre, les fans ont été choqués d’apprendre que Jen Lilley ne jouerait plus le rôle de Theresa Donovan dans Jours de nos vies. Emily O’Brien jouera le rôle de Theresa à l’avenir.

Le problème, c’est qu’Emily a déjà un rôle dans Jours de nos viesce qui rend cette refonte choquante très intéressant. HollywoodVie a rassemblé 5 choses clés à savoir sur Emily.

Emily reprend le rôle de Theresa de Jen Lilley

Les feuilletons sont connus pour leurs refontes, mais il s’agit peut-être de l’une des refontes les plus dramatiques de l’histoire. Le générique de l’épisode du 2 octobre a révélé qu’Emily jouera Theresa pendant la suite de la série et non Jen. Jen joue le rôle de Theresa de temps en temps depuis 2013.

Jen a révélé à Soaps.com qu’elle se sentait mal pour Emily à cause de la façon dont toute la situation s’était déroulée. « Cette pauvre fille a dû avoir des conversations avec moi. Comme elle a dû se sentir horrible ! » dit Jen. Lorsque la star de Hallmark a tout appris, elle est allée voir Emily et l’a serrée dans ses bras. « Cela doit être tellement gênant pour toi », a dit Jen à Emily.

Jen a noté que la situation n’avait « tout simplement pas été gérée immédiatement ». Elle a ajouté : « Tout le monde était en colère, parce qu’on avait en quelque sorte menti à tout le monde. »

Emily jouera des rôles doubles dans Jours de nos vies

Toute cette situation de refonte est vraiment surprenante étant donné qu’Emily a déjà un rôle dans Jours de nos vies. Emily joue le rôle de Gwen Rizczech (maintenant von Leuschner) dans le feuilleton depuis 2020. Gwen est la fille de Jack Deveraux. À l’avenir, Emily incarnera Theresa et Gwen dans Jours de nos vies.

Emily Rose est devenue célèbre sur Les jeunes et les agités

Emily a commencé à jouer Jana Hawkes sur Les jeunes et les agités en 2006. Le rôle a marqué l’entrée d’Emily dans le monde du savon. Emily était un personnage principal notable du feuilleton jusqu’à ce que Jana soit tuée en 2011.

Emily est une comédienne de doublage

En plus de son travail dans les feuilletons, Emily est une doubleuse très demandée. Elle a notamment eu des rôles vocaux dans la série animée Netflix Amour, mort et robots. Emily a également fourni des voix dans des jeux vidéo comme League of Legends, Final Fantasy XIV, Les Gardiens de la Galaxie : La série Telltale, et Batman : l’ennemi intérieur.

Emily est née en Angleterre

Emily est née dans le Bedfordshire, en Angleterre. Elle est à moitié persane. Elle a déménagé aux États-Unis et est diplômée du Carlsbad High School en Californie en 2003. Elle a obtenu un diplôme en théâtre du Mira Costa College en 2005.