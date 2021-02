ELON Musk a dépassé le patron d’Amazon Jeff Bezos le jeudi 8 janvier pour devenir la personne la plus riche du monde.

Mais qui est le patron de Tesla? Voici ce que nous savons de l’extraordinaire existence de l’entrepreneur.

Qui est Elon Musk?

Le penseur visionnaire est célèbre pour sa portée à l’échelle de la galaxie et sa vaste ambition – mais sa vie antérieure est moins connue.

Musk est né à Pretoria, en Afrique du Sud, en 1971, de l’ingénieur électromécanique, pilote et marin sud-africain Errol Musk et du mannequin et diététicien Maye Musk.

Ses parents ont divorcé en 1980 et ont vécu principalement avec son père, ce qui a dit plus tard que c’était une « mauvaise idée ».

À l’âge de 12 ans, il a appris lui-même la programmation informatique et a vendu le code d’un jeu vidéo à un magazine PC pour 500 $ (300 £).

L’enfant surdoué a été sévèrement victime d’intimidation et, à 17 ans, a déménagé au Canada pour étudier.

Deux ans plus tard, il a été transféré à l’Université de Pennsylvanie, où il a obtenu deux diplômes en physique et en commerce.

Pendant ses études là-bas, Musk et son camarade Penn, Adeo Ressi, ont loué une maison de fraternité de dix chambres, l’utilisant comme une discothèque non officielle.

À l’âge de 24 ans, il a déménagé en Californie pour commencer un doctorat. en physique appliquée et en science des matériaux à l’Université de Stanford mais a quitté le programme après seulement deux jours pour poursuivre d’autres projets.

Aujourd’hui âgé de 49 ans, il est le fondateur et PDG de SpaceX, co-fondateur, PDG et architecte produit de Tesla Motors, co-fondateur et président de SolarCity, co-président d’Opan AI, co-fondateur de Zip2 et fondateur de X.com , qui a fusionné avec PayPal.

Son objectif déclaré est de réduire le réchauffement climatique et de sauver les humains de l’extinction en créant une colonie sur Mars.

En février 2018, la société SpaceX de Musk a lancé la fusée la plus puissante du monde sur la planète rouge dans le but de sauver l’humanité.

L’inventeur milliardaire travaille également sur la plus grande batterie lithium-ion au monde pour stocker de l’énergie renouvelable.

Musk a également déclaré qu’il craignait qu’une course aux armements mondiale de l’intelligence artificielle ne déclenche la troisième guerre mondiale et a averti que l’humanité doit agir maintenant pour empêcher les robots tueurs de nous anéantir.

Il dit qu’il est bipolaire et a révélé les « grands hauts et les terribles bas » de sa vie.

Comment Elon Musk a-t-il fait fortune?

En 1995, lui et son frère Kimbal ont créé la société de logiciels Zip2, qui a créé des guides de villes sur Internet pour le New York Times et le Chicago Tribune.

Quatre ans plus tard, en février 1999, Compaq a acquis le premier pour 307 millions de dollars en espèces.

Musk a empoché 22 millions de dollars pour sa part de sept pour cent de la vente.

Plus tard en 1999, il a cofondé X.com, l’une des premières banques en ligne au monde, qui a fusionné avec PayPal l’année suivante.

Musk a été évincé de son poste de PDG en octobre 2000 en raison de désaccords avec d’autres dirigeants de l’entreprise sur son souhait de déplacer l’infrastructure Unix de PayPal vers celle de Microsoft.

En 2002, PayPal a été acquis par eBay pour 1,5 milliard de dollars en stock.

Musk, qui détenait 11,7% des actions PayPal, a marqué un énorme salaire grâce à ce transfert, recevant 165 millions de dollars.

Il a ensuite fondé SpaceX et a repris Tesla Motors, qui vaut désormais environ 70 milliards de dollars.

Quelle est la valeur nette d’Elon Musk?

Milliardaire autodidacte Elon Musk est devenu la personne la plus riche de la planète en janvier avec une fortune personnelle estimée à 185 milliards de dollars (136 milliards de livres sterling).

Un bourreau de travail notoire, il ne dépense pas son argent en vacances somptueuses ou en passe-temps coûteux.

Au lieu de cela, l’entrepreneur passe la plupart de son temps libre au bureau ou dans les usines.

À la fin de la journée, il retourne dans l’une des nombreuses demeures de Los Angeles qu’il possède.

Maintenant, Musk a fait que le prix du Bitcoin bat des records de tous les temps après avoir révélé que Tesla avait investi 1,5 milliard de dollars dans la crypto-monnaie.

Il a grimpé au-delà de 48 000 dollars aujourd’hui (9 février) sur les marchés des cyptomonnaies alors que les investisseurs se précipitaient pour profiter d’une inévitable poussée post-Musk.

Quel est le QI d’Elon Musk?

Il n’y a pas de données officielles confirmant le QI de Musk.

On l’estime cependant à environ 155.

Dans le contexte, le QI pour la plupart des gens varie entre 85 et 115.

Le QI des cerveaux notables, dont Stephen Hawking et Albert Einstein, était d’environ 160.

Plus de 95% de la population mondiale a un QI inférieur à 130.

Qui est la petite amie d’Elon Musk?

Musk a épousé l’actrice anglaise Talulah Riley en 2010, s’est remariée en 2013 après que le couple ait brièvement divorcé en 2012, puis a finalement divorcé pour la deuxième fois en octobre 2016.

L’actrice Amber Heard, qui est divorcée de Johnny Depp, entretient une relation intermittente avec Musk.

En février 2018, il a été rapporté que la paire s’était séparée pour la deuxième fois parce que « le timing n’était pas bon ».

Musk sort maintenant avec le musicien Grimes, 32 ans, alias Claire Boucher.

Le couple a fait ses débuts au Met Gala en mai 2018.

Ils ont accueilli leur premier bébé en mai de l’année dernière.

Musk and Grimes a annoncé que le bébé s’appelait X Æ A-12, mais ont été obligés de choisir autre chose car l’état n’autorise pas les symboles dans un nom.

Combien d’enfants a Elon Musk?

La vie personnelle de Musk est aussi colorée que son monde des affaires aux multiples facettes.

Il a eu six fils avec sa première femme, Justine Wilson, avant que le couple ne se sépare en 2008 après huit ans.

Leur premier enfant est décédé à l’âge de dix semaines, du syndrome de mort subite du nourrisson.

Ils ont eu leurs cinq fils par FIV – jumeaux en 2004, suivis de triplés en 2006.

On en sait très peu sur les garçons.

Musk n’a jamais parlé publiquement de sa vie avec ses fils.

Dans une interview précédente, Mme Wilson a déclaré: « Presque toutes mes heures d’éveil sans travail sont passées avec mes garçons, et ils sont l’amour de ma vie. »

Musk a également été marié deux fois à l’actrice anglaise Talulah Riley, mais le couple n’avait pas d’enfants.