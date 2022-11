La COMÉDIENNE Ellie Taylor a relevé le plus grand défi de sa carrière à la télévision jusqu’à présent, Strictly Come Dancing.

Mais ce n’est pas la seule émission très médiatisée à laquelle la star de 8 chats sur 10 a participé.

Qui est Ellie Taylor ?

Née le 28 novembre 1983, la comédienne et actrice Ellie Taylor est surtout connue pour ses apparitions dans les séries humoristiques The Mash Report et 8 Out Of 10 Cats.

Cependant, en 2021, elle a atteint la célébrité internationale dans l’émission à succès Ted Lasso, lorsqu’elle a joué Flo “Sassy” Collins – la meilleure amie de Rebecca et l’intérêt amoureux de Ted.

Elle a également un podcast avec Anna Whitehouse appelé Ellie & Anna Have Issues, qui publie de nouveaux épisodes tous les mardis.

Ellie est également connue pour son travail de comique de stand-up et part régulièrement en tournée avec son émission.

En 2022, Ellie a participé à Strictly Come Dancing et a été associée à Johannes Radebe.

Toujours en 2022, elle a lancé sa toute nouvelle émission You Won’t Believe This sur Channel 4

Ellie Taylor est-elle mariée et a-t-elle des enfants ?

Ellie a épousé son mari journaliste Phil Black en 2014.

Il est un journaliste indépendant australien de CNN International, basé à Londres.





Ensemble, le couple a une fille, Valentina, née en novembre 2018.

En juillet 2021, Ellie a publié son premier livre My Child And Other Mistakes: How To Ruin Your Life In The Best Way Possible, qui est devenu un best-seller du Sunday Times.

Le 9 août, Ellie a été révélée comme la neuvième célébrité à participer à Strictly 2022.

Elle a déclaré à Lorraine d’ITV: «C’est tellement agréable de le diffuser dans l’univers. Je l’ai découvert il y a quelques mois. J’ai réussi à le garder. »

Ellie Taylor est-elle sur Instagram ?

Ellie est une fervente utilisatrice d’Instagram et compte 172 000 abonnés.

Vous pouvez suivre Ellie sur son pseudo populaire, @elliejanetaylor.

Là-bas, elle tient les fans au courant de sa vie fabuleuse.