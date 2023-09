Qui est Ella Morgan Clark, la première candidate transgenre du MAFS UK ?

MAFS UK est de retour avec une toute nouvelle série, avec huit nouveaux couples se rencontrant tous pour la première fois lors de leur mariage.

Ella Morgan Clark est une personne qui espère trouver la personne de ses rêves.

Rex

Qui est Ella Morgan Clark?

Ella Morgan Clark est une consultante clinique de 29 ans originaire de Weston-super-Mare.

Elle est la première mariée transgenre de Married At First Sight et apparaît dans la saison 7 de l’émission à succès E4.

Ella aime l’amour et a déclaré à Channel 4 qu’elle avait hâte de s’installer avec la bonne personne.

«Cette expérience représente bien plus que mon simple mariage. Je vois cela comme un gros problème pour quelqu’un qui a fait une transition », a-t-elle partagé.

Lorsqu’il a été annoncé pour la première fois qu’Ella faisait partie du line-up MAFS, les fans ont spéculé sur le fait qu’elle avenir Le marié pourrait ne découvrir sa transition qu’après s’être marié.

En effet, l’intérêt du MAFS est que vous ne savez rien de votre partenaire avant de vous marier.

Mais Ella a mis fin à ces théories et a confirmé que son mari avait été informé la veille de leur mariage.

S’adressant à Newsbeat de la BBC, elle a expliqué : « Parce que c’était la première fois que Channel 4 faisait quelque chose comme ça, j’ai convenu avec eux qu’une fois qu’ils m’avaient trouvé une personne compatible, mon mari avait été informé que j’étais trans avant le mariage.

« Il savait que j’étais trans et que j’avais fait une transition, mais il ne savait rien d’autre de moi. »

Un porte-parole de Channel 4 a confirmé à Newsbeat que le marié d’Ella avait reçu l’ordre de « s’assurer d’un consentement pleinement éclairé » et qu’il était heureux de procéder au mariage.

Ils ont ajouté : « Par tous les autres moyens, l’intégrité du format a été préservée.

« Notre priorité lors du matchmaking est de protéger le bien-être des acteurs et de créer des matchs compatibles, basés sur une évaluation détaillée des préférences individuelles, dans le cadre d’un processus de matchmaking approfondi et minutieux. »

Ella a également révélé à quel point ses camarades l’ont soutenue tout au long de l’expérience.

Elle a déclaré: «Je me suis dit: ‘Oh mon Dieu, j’espère qu’ils m’apprécient, j’espère qu’ils me voient comme moi.’

« Même si je suis si fière de dire que je suis une femme trans, je n’ai pas toujours l’impression que je veux être vue comme ça, j’ai tellement plus à offrir. »

Ella Morgan Clark est-elle sur Instagram ?

Ella est très active sur les réseaux sociaux et aime tenir ses fans au courant de sa vie.

Vous pouvez rejoindre son compte Instagram populaire @ellamorganc.

Là-bas, elle a été occupée à publier de nombreuses photos de son passage sur MAFS.