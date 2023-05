Le père d’ELIZABETH BEST, Alfie, est sur la bonne voie pour être couronné premier milliardaire gitan au monde.

Le millionnaire autodidacte est connu pour son style de vie luxueux, mais c’est dans son entreprise de parc de maisons mobiles qu’il a connu le succès et où sa fille Elizabeth a maintenant trouvé sa vocation.

Elizabeth Best et son père Alfie jouent dans le nouveau film Gypsy Billionaire Crédit : Vandercom Films



Qui est Elizabeth Best, la fille d’Alfie Best ?

Elizabeth Best est la fille d’Alfie Best et le frère d’Alfie Jnr.

Alfie Snr est marié à Emily Jane Bruce, bien que l’on sache peu depuis combien de temps le couple est ensemble.

On dit que Bruce est la personne à remercier pour l’empire immobilier de la famille, car on pense qu’elle a encouragé son mari à acheter un parc de maisons mobiles de 1,7 million de livres sterling en 2001, une décision qui a changé leur vie pour toujours.

Elizabeth et sa famille sont au centre du nouveau film Gypsy Billionaire.

Le documentaire est présenté en avant-première au Festival de Cannes.

Dans le passé, Elizabeth est restée à l’écart des projecteurs tandis que son père et son frère ont participé à la série documentaire de Channel 4 My Big Fat Gypsy Fortune.

Alfie Jnr est également apparu dans l’émission de télé-réalité ITV Absolutely Ascot.

Que fait Elizabeth Best ?

Elizabeth est gestionnaire de parc pour Wlydecrest Parks – la société de parcs de maisons mobiles que son père a créée à partir de rien et a gagné des millions.

La fille d’Alfie a quitté l’école après la sixième année, alors qu’elle n’avait que 11 ans, mais a ensuite suivi un cours de design à Chelsea et au Kensington College.

Wyldecrest Parks compte environ 101 sites et Elizabeth gère le parc à Windsor.

Elizabeth Best est-elle mariée et a-t-elle des enfants ?

Elizabeth a épousé Matthew Newland en 2016.

Newland a attaqué le père d’Elizabeth avec une machette dans un parking trois semaines seulement après le mariage.

Le couple reste à l’écart des projecteurs et des réseaux sociaux publics, on ne sait donc pas s’ils ont des enfants.

Qu’a dit Elizabeth Best à propos de son père Alfie Best ?

Elizabeth ne tarit pas d’éloges sur son père et son enfance.

Dans Gypsy Billionaire, elle parle de sa passion pour son rôle de gestionnaire de parc, en disant aux caméras : « Nous avons grandi dans un parc, nous avons grandi en apprenant et en interagissant et en passant du temps et en établissant des relations avec les résidents.

« Si quelqu’un avait besoin de quelque chose, il frappait à notre porte et parfois, si nous avions besoin de quelque chose, il était toujours là.

« C’est un environnement agréable à vivre et nous n’aurions pas pu rêver d’une meilleure enfance en grandissant dans un parc. »

De même, Alfie a expliqué à quel point il était « fier » d’Elizabeth et à quel point elle avait travaillé dur pour obtenir son rôle à Wyldecrest Parks.

Il a déclaré: « Elle n’est pas simplement venue et a obtenu un siège au conseil d’administration, elle a obtenu un emploi.

« Ce travail a commencé à l’origine dans les comptes, elle a ensuite géré son propre parc, puis, espérons-le, être cadre supérieur et directeur de secteur, etc. »

Il a ajouté: « Elle a méticuleusement et lentement travaillé dessus. Et elle a travaillé de haut en bas. »

Quelle est la valeur nette d’Elizabeth Best ?

La valeur nette personnelle d’Elizabeth n’est pas connue du public, mais l’empire des maisons de parc résidentiel de son père, Wyldecrest Parks, a rapporté 32 millions de livres sterling en 2022.

Alfie, qui pourrait être couronné premier milliardaire gitan au monde dès 2024, possède une collection enviable de supercars, dont une Bugatti Veyron à 1,6 million de livres sterling, une Ferrari F8 Spider SA à 275 000 £ et une décapotable Roller d’une valeur d’un quart de million.

Il vit dans un manoir de 6 millions de livres sterling à Surrey et possède également une villa de vacances de huit chambres à la Barbade d’une valeur de 5,4 millions de livres sterling.

Parlant de sa richesse impressionnante en janvier 2023, Alfie a déclaré au Sun : « Il ne s’agit vraiment pas de gagner plus d’argent. Je suis d’avis qu’une fois que vous avez gagné cinq ou dix millions, vous n’avez plus besoin d’argent. que ça.

« C’est tout l’argent du monde en ce qui me concerne car cela vous permet de tout faire. Après cela, il s’agit de construire quelque chose qui fait la différence. »