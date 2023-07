Qui est Elijah Scott ? Apprenez 5 choses sur le petit ami de Kailyn Lowry – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : The Sun/News Licensing/MEGA

Kailyn Lowry est célèbre pour son apparition dans « Teen Mom 2 ».

Elle sort avec Elijah Scott depuis 2022.

En 2023, des rapports ont révélé que Kailyn avait donné naissance à son cinquième enfant en novembre 2022.

Kailyn Lowry, 31 ans, est littéralement célèbre pour être maman. La star de télé-réalité a assumé le rôle pas moins de quatre fois que le public connaît – elle a accueilli son aîné Isaac13 ans, avec ex Jo Riverasuivie par Lincoln9 ans, avec son ex-mari Javi Marroquinet 5 ans Lux et 2 ans Credo avec ex Chris López.

Le Maman ado 2 alun, cependant, a été timide quant à savoir si elle a effectivement donné naissance à son cinquième enfant, apparemment un fils, fin 2022. Alors qu’elle semblait déraper et confirmer la naissance d’un cinquième enfant lors de l’épisode du 5 juillet 2023 de son Baby Mamas Pas de drame balado avec Vee Torres, aucune confirmation officielle de Kailyn n’existe jusqu’à présent – pas même d’une grossesse.

Pourtant, elle a dit Aurore Culpo de Les sœurs Culpo pendant le podcast qu’elle regardait un épisode de l’émission TLC alors qu’elle était à l’hôpital en train d’accoucher – apparemment elle-même et les nouvelles. « En fait, j’ai regardé – je suis tombé sur votre émission pour la première fois [when] J’étais à l’hôpital avec un de mes enfants », a-t-elle déclaré.

Une source a dit le soleil américain en février 2023 qu’elle avait en fait accouché avec son petit ami actuel Élie Scott. « Kailyn a donné naissance à un petit garçon le 20 novembre avec Elijah », a déclaré une source. « Elle n’en a parlé qu’à sa famille proche et à ses amis. »

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’homme que Kailyn Lowry fréquente actuellement.

Elijah est un ouvrier du bâtiment

Selon Nous hebdomadaire, Kailyn a récemment partagé que son petit ami « verse du béton » avec les meilleurs d’entre eux. « Trouvez-vous quelqu’un qui verse du béton le jour et chante du R&B la nuit », a-t-elle sous-titré une vidéo du 21 juin 2023 sur les histoires IG. Selon Yahoo, il a également travaillé dans la réparation automobile, dirigeant une entreprise appelée Scott Auto & Motorcycle Repair. On ne sait pas s’il y travaille toujours.

Il était dans l’armée

Avant de se lancer dans la réparation automobile et la construction, Yahoo rapporte qu’Elijah a servi dans l’armée américaine.

Elijah n’avait pas d’enfants quand il a rencontré Kailyn

Par Nous hebdomadaire, lorsque le sujet a été évoqué d’avoir un cinquième enfant avec Elijah lors de son podcast, elle a révélé qu’il n’avait pas d’enfants. « Ah, je ne sais pas, » dit-elle. « Comme l’idée de recommencer. Mon plus jeune [son, Creed] est sur le point d’être deux. Mais mon petit ami n’a pas d’enfants à lui, donc ça peut aller dans les deux sens.

Il était le voisin de Kailyn

Selon le À peine célèbre animateur de podcast, le duo s’est rencontré de manière assez simple – ils étaient voisins dans le Delaware ! « J’avais déjà acheté ma maison et emménagé dans ma maison avant de savoir que c’était votre maison », a déclaré Elijah lors d’un épisode de juin 2022 du podcast. Elle a également révélé que c’était elle qui le poursuivait.

Elijah prend soin de sa santé

S’il devenait effectivement père, il serait logique que le petit ami de Kail veuille rester en bonne santé. Et la star de télé-réalité a apparemment révélé qu’il prenait des mesures actives pour le rester. « Mon petit ami et moi envoyons en fait des photos d’Open Vitamins que nous prenons tous les matins », a-t-elle déclaré lors de la promotion du produit en avril 2022. « Il m’enverra une photo de la sienne et j’enverrai une photo de la mienne. »

