Qui est éligible et quelles sont les procédures

La France est devenue le premier État membre de l’Union européenne à lancer des procédures numériques de visa Schengen, mais pour un nombre très limité de voyageurs.

Depuis le 1er janvier 2024, environ 70 000 candidats dans le monde peuvent demander un visa Schengen entièrement en ligne pour assister aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, qui se tiendront à Paris, en France, du 26 juillet au 11 août et du 28 août. au 8 septembre 2024, respectivement.

Demander un visa Schengen numérique pour la France signifie que les bénéficiaires éviteront de nombreuses procédures, qui sont généralement requises pour un visa français de courte durée, rapporte SchengenVisaInfo.com.

Cela inclut d’éviter d’attendre un rendez-vous disponible, de collecter une tonne de documents, de payer des frais élevés et d’assister à des entretiens.

Selon les autorités françaises, seront éligibles à un visa Schengen numérique français deux catégories de citoyens de pays tiers.

La première catégorie est constituée des membres de la famille olympique et paralympique pour lesquels une demande d’accréditation est déposée auprès du Comité olympique ou paralympique (COJO). La deuxième catégorie, quant à elle, est constituée d’autres invités officiels invités par le COJO.

…qui acceptent de se laisser guider par la Charte olympique, agissent sous le contrôle et l’autorité suprême du Comité International Olympique, sont inscrits sur les listes des organisations responsables et sont accrédités par le comité d’organisation de l’État membre hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques en tant que participant aux Jeux olympiques et/ou paralympiques de 2024.