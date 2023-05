Qui est Elaine Peacock dans EastEnders et qui joue le personnage du soap ?

LA reine Vic a une nouvelle propriétaire en charge et elle est sérieuse.

La mère de Linda Carter, Elaine Peacock, a repris le pub des EastEnders et elle a ébouriffé plus que quelques plumes.

Elaine Peacock a repris le Queen Vic dans EastEnders[/caption]

Qui est Elaine Peacock dans EastEnders ?

Elaine a fait ses débuts à Walford en 2014 et est apparue sporadiquement sur la place pendant trois ans.

Six ans après son dernier passage dans le quartier fictif de Londres, Elaine Peacock, interprétée par une nouvelle actrice, est revenue auprès de sa fille Linda Carter (représentée par Kellie Bright).

La propriétaire du pub a du mal à gérer seule le Queen Vic depuis que son mari Mick a disparu en mer à Noël dernier.

Mais dans un geste surprise, Elaine a retrouvé sa fille et est maintenant la nouvelle propriétaire du pub après en avoir acheté la moitié.

La mère de Linda est de retour au Square avec une toute nouvelle famille composée de son nouvel amant George Knight (Colin Salmon) et de ses deux filles Gina (Francesca Henry) et Anna (Molly Rainford).

Qui joue Elaine Peacock ?

Elaine est maintenant interprétée par la légendaire actrice de sitcom Harriet Thorpe.

S’exprimant dans une déclaration sur son adhésion à EastEnders, elle a déclaré à la BBC: « Je suis ravie de jouer Elaine qui est une matriarche ultime avec une personnalité énorme et vive avec un cœur d’or qui ne fait pas de prisonniers et se bat avec tout ce qu’elle a, mais a un côté vulnérable qu’elle ne montre qu’à quelques privilégiés.

«Le Vic a besoin de femmes fortes pour le diriger, et je veux honorer les reines incroyables et emblématiques qui définissent EastEnders depuis le début.

« L’ensemble de l’entreprise est un rêve devenu réalité avec lequel travailler, plein de soutien, de rires et de créativité, avec l’accueil le plus chaleureux dès le premier jour.

« L’East End est l’endroit où ma famille a commencé, donc pour moi, c’est comme rentrer à la maison. »

À quelles autres émissions de télévision Harriet Thorpe a-t-elle participé?

Née le 8 juin 1957, Harriet a fait sa percée à la télévision avec la sitcom The Brittas Empire dans les années 1990, et elle a continué à apparaître dans le film Calendar Girls.

Cependant, elle est probablement mieux connue pour avoir joué la malheureuse Fleur dans la sitcom à succès de la BBC Absolutely Fabulous.

L’actrice est également apparue dans Stuff d’Alexei Sayle de la BBC, A Bit of Fry and Laurie, Casualty, Material Girl et The Bill d’ITV, Midsomer Murders et la sitcom Me, You and Him.

Qui est Maria Friedman ?

L’actrice Maria Friedman était l’actrice originale à jouer Elaine Peacock sur EastEnders.

Elle a joué le rôle de 2014 à 2017.

Loin de la télévision, Maria est surtout connue pour son travail dans le West End et a été la narratrice de la comédie musicale à succès Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat.