Qui est Edwin Poots, favori pour remplacer Arlene Foster?

Le ministre de l’Agriculture de Stormont, Edwin Poots, est devenu le favori pour succéder à Arlene Foster en tant que chef du Parti unioniste démocratique et première ministre d’Irlande du Nord après sa démission cette semaine.

Il n’est pas encore clair s’il se présentera pour les rôles sans opposition, ou s’il pourrait y avoir plus d’un candidat dans le mélange. Le DUP n’a jamais eu d’élection à la direction contestée.

Il y a aussi des spéculations selon lesquelles les rôles combinés de Mme Foster pourraient être divisés entre deux candidats, un politicien agissant en tant que chef du parti et un autre en tant que premier ministre.

Annonçant sa candidature à la direction dans une vidéo jeudi, le membre de l’Assemblée de Lagan Valley a déclaré: «Je suis un fier homme d’Irlande du Nord, j’aime son peuple et sa place, et il fait face à de nombreuses périodes difficiles, c’est dans cet esprit mettre mon nom en avant pour la direction du Parti unioniste démocratique. »

Mais qui est Edwin Poots, le favori des bookmakers pour succéder à Mme Foster?

Le père de M. Poots, Charlie Poots, était l’un des membres fondateurs du DUP aux côtés de Ian Paisley senior en 1971. Le ministre de l’Agriculture a commencé sa carrière au conseil municipal de Lisburn avant d’être élu à l’Assemblée d’Irlande du Nord en 1998. Avant son poste de ministre de l’Agriculture , il était responsable de la culture, de l’environnement et de la santé.

En tant que ministre de l’Agriculture, il est responsable de la mise en œuvre des contrôles requis en vertu du protocole d’Irlande du Nord – un mécanisme commercial qui a s’est avéré diviseur. M. Poots s’est vivement opposé aux accords commerciaux post-Brexit, les qualifiant de «franchement ridicules», tandis que Mme Foster a été accusée de ne pas être assez véhémente dans son opposition au protocole par certains dans le droit de son parti.

Du côté de l’aile fondamentaliste religieux du parti, M. Poots a exprimé un certain nombre d’opinions radicales, y compris la croyance dans le créationnisme de la jeune terre et l’opposition aux droits LGBT +.

Parler àLes temps‘Matthew Parris en 2007, le candidat DUP a déclaré: «Mon point de vue sur la Terre est que c’est une Terre jeune. Mon point de vue est 4000BC. «

Lutter contre la décision d’étendre les droits d’adoption aux couples LGBT + en Irlande du Nord, M. Poots a déclaré à Stormont en 2013: «L’ordre naturel – que l’on croit en Dieu dans l’évolution – est pour un homme et une femme d’avoir un enfant et donc mon point de vue sur l’adoption est très clair et sur l’éducation des enfants très clair, à savoir que ce devrait être un homme et une femme qui élèvent un enfant.

Il a aussi décrit les partenariats civils homosexuels comme «contre nature en premier lieu … abominable en deuxième instance» en 2005.

M. Poots peut faire appel à la base fondamentaliste du parti, dont certains étaient irrités par la décision de Mme Foster de s’abstenir lors du vote sur l’interdiction de la thérapie de conversion LGBT + la semaine dernière. Plusieurs groupes de circonscription du DUP avaient écrit des lettres exprimant leur inquiétude face au déménagement, le Lettre de presse de Belfast signalé.

Parmi les autres candidats possibles figurent Jeffrey Donaldson, chef du groupe du DUP à la Chambre des communes et député le plus ancien du parti; Nigel Dodds, chef adjoint du DUP; Sammy Wilson, un autre hardliner du parti et «arch-Brexiteer»; et Gavin Robinson, député de l’est de Belfast, considéré comme un modéré politique.

M. Poots a été contacté pour commenter.