Qui est Eden Polani ? Faits sur le modèle vu avec Leonardo DiCaprio – Hollywood Life

Crédit d’image : ALEXJR / BACKGRID

Eden Polani a été photographiée avec Leonardo DiCaprio lors d’une soirée à Los Angeles.

Les deux étaient tous les deux présents à la soirée de sortie de l’EP d’Ebony Riley.

Eden a 19 ans et travaille comme mannequin.

Les rues ne peuvent pas arrêter de parler de de Léonardo DiCaprio dernière soirée avec Eden Polani. Les deux ont fait la une des journaux après avoir été photographiés assis ensemble à Ébène Riley Soirée de sortie de l’EP le 1er février. L’étendue de la relation ou de l’amitié entre Leo et Eden n’est pas claire, mais les fans bourdonnent de la différence d’âge de près de 30 ans entre les deux (Leo a 48 ans et Eden a 19 ans). En savoir plus sur Eden ci-dessous.

1. Que fait Eden Polani ?

Eden est un mannequin représenté par IT Model Management. Son portfolio sur le site Web de l’agence révèle qu’elle a les cheveux châtain clair et les yeux verts. Elle a fait la couverture de trois magazines différents, qui figurent tous dans son profil.

2. Eden vient d’Israël

Eden est originaire d’Israël et ses couvertures de magazines sont toutes israéliennes. Cependant, sa bio Instagram semble révéler qu’elle vit actuellement à Los Angeles. Bien qu’elle ait un certain nombre d’emplacements différents dans sa biographie, l’emoji épingle rouge est placé à côté de “LA”.

3. Qu’est-ce que l’Instagram d’Eden Polani ?

Le pseudo Instagram d’Eden est @EdenPolanii. Elle compte 220 000 abonnés sur le site de médias sociaux. Le nombre a bondi de plus de 20 000 après qu’elle ait été photographiée pour la première fois avec Leo. La page d’Eden est principalement remplie de photos de mannequins professionnels, bien qu’elle ait également des photos de sa vie quotidienne.

4. Eden Polani sort-elle avec Leonardo DiCaprio ?

Le statut de la relation entre Eden et Leonardo n’a pas été confirmé. Bien qu’ils aient été photographiés assis ensemble, il n’est pas clair s’ils ont assisté à l’événement du 1er février en couple, ou à quel point ils ont même interagi pendant la soirée. Quelques semaines à peine avant d’être vu avec Eden, Leo passait également du temps avec un homme de 23 ans Victoria Lamaet en 2022, il a été brièvement lié à Gigi Hadid.

5. Quel âge a Eden Polani ?

Eden est née le 21 mars 2003. Elle aura 20 ans en mars 2023, mais elle avait 19 ans lorsqu’elle a été vue pour la première fois avec Leo.

