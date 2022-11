Qui est Eddie Richardson ? | Le soleil

EDDIE RICHARDSON était l’un des criminels les plus en vue de Londres dans les années 1960.

Il est devenu connu pour son activité criminelle tortueuse et sa querelle avec les célèbres Kray Twins.

Eddie Richardson était le patron de la foule rivale des jumeaux Kray The Richardson Gang

Qui est Eddie Richardson ?

Eddie Richardson faisait partie du Richardson Gang basé dans le sud de Londres dans les années 1960.

Eddie et son frère aîné, Charlie, étaient les chefs du gang.

Le gang Richardson a été surnommé le “Torture Gang” et connu pour ses méthodes sadiques.

Il a été allégué que les Richardson ont arraché les dents de leurs victimes avec des pinces, leur ont coupé les orteils à l’aide de coupe-boulons et les ont cloués au sol.

Eddie a passé 23 ans en prison pour deux chefs d’accusation et a été libéré en 2001.

Pendant qu’il était en prison, il a découvert qu’il avait un talent et une passion pour la peinture.

L’ancien criminel a ensuite vu son travail exposé dans des expositions d’art et vendu à des collectionneurs privés.

Qui était dans le gang Richardson ?

Eddie et son frère Charlie se seraient tournés vers une vie de crime après que leur père les ait abandonnés.

Frankie Fraser, mieux connu sous le nom de “Mad” Frankie Fraser, était également un membre important du Richardson Gang.

Frankie a passé 42 ans en prison pour 26 infractions violentes.

Un autre membre éminent du gang était George Cornell.

George avait été impliqué avec les Kray avant de changer de camp et de rejoindre les Richardson en 1964.

Il a été abattu par Ronnie Kray deux ans plus tard.

Eddie Richardson a-t-il des enfants ?

Eddie s’est marié en 1956, à l’âge de 20 ans, avec une femme nommée Maureen.

Le couple a eu deux filles ensemble.

Eddie Richardson connaissait-il les Kray Twins ?

Pendant le premier passage d’Eddie en prison, il a purgé sa peine à la prison de Leicester aux côtés de son compatriote criminel notoire, Reggie Kray.

Eddie et Reggie ont tous deux été détenus dans des blocs de haute sécurité de la prison et ont donc passé du temps ensemble.

Le couple a également passé du temps ensemble dans une unité sécurisée spéciale de la prison de Parkhurst sur l’île de Wight.

Eddie a déclaré: “Je travaillais dans les magasins de la prison et les Kray venaient me voir pour discuter, mais il n’y avait pas beaucoup de conversation entre nous.”

“Ils n’avaient rien de légendaire quand ils étaient à l’intérieur. Ils étaient comme des brebis perdues. Reggie aimait toujours prétendre qu’il était important, mais il ne voudrait jamais m’affronter”, a-t-il ajouté.

Bien qu’Eddie se souvienne d’avoir partagé des journaux avec Reggie et a fait remarquer qu’il croyait qu’il ne savait pas vraiment lire et qu’il le faisait juste pour “se montrer et impressionner les gens”.

Le chef de gang du sud de Londres a ajouté que lui et Reggie s’enverraient des cartes de Noël chaque année.

“J’ose dire que certaines personnes qui aiment jouer à la guerre des gangs Richardson et Kray seraient surprises par cela”, a-t-il déclaré.